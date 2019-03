"Fakt": Wiśniewski gra koncerty za pół ceny. Lider Ich Troje musi zarobić na rozwód

Gaża Michała Wiśniewskiego za koncert ma obecnie wynosić dwa razy mniej niż kiedyś. • Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

ichał Wiśniewski jeszcze kilka lat temu miał zarabiać za występ solo 30 tys. zł. Obecnie jednak gra za pół ceny i bardziej opłaca mu się występować solo niż z Ich Troje. Wszystko z powodu ogromnych długów, jakie ma piosenkarz – tak przynajmniej twierdzi "Fakt". Muzyk mógłby brać więcej niż 15 tys. zł za występ , ale wtedy grałby rzadziej – przekonuje "Fakt". A na to, zdaniem tabloidu, pozwolić sobie nie może, gdyż pomoc finansowa byłej żony Dominiki nie wchodzi w grę. Mniej jest także koncertów Ich Troje, bo pieniędzmi lider zespołu musi dzielić się z innymi członkami grupy.A teraz z powodu długów piosenkarza każda kwota ma być dla niego na wagę złota. Wiśniewski ma zagrać do 5 kwietnia aż siedem koncertów: w Krośnie, Brzesku, Nowym Sączu, Rzeszowie, Przemyślu, Bielsku-Białej i Wągrowcu. Michał Wiśniewski rozwodzi się z Dominiką Wiśniewską-Tajner . To już czwarte małżeństwo lidera Ich Troje, które kończy się w taki sposób. Z dokumentów, do których dotarł tabloid ma wynikać, że oboje zaciągnęli przed laty duże kredyty w SKOK Wołomin, których nadal nie spłacili. Długi mają sięgać kilku milionów złotych.– Odsetki rosną, a Wiśniewski kredytu nie spłaca. Jest zadłużony na 2 mln 127 tys. zł – twierdzą członkowie Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Św. Michała, którzy stracili swoje oszczędności, gdy upadł SKOK Wołomin. Wiśniewski miał bowiem wziąć w 2006 r. 2,8 mln zł kredytu na mieszkanie w Warszawie, a do tej pory spłacił podobno zaledwie 600 tys. zł.źródło: " Fakt