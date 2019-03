Młoda kobieta zwijała się z bólu i nikt jej nie pomógł. Nagranie z SOR-u oburzyło prezydenta miasta

"Film z SORu udowadnia, że dąbrowski szpital potrzebuje zmian w wielu obszarach" – ocenił prezydent Dąbrowy Górniczej. • Fot. screen ze strony YouTube.com / Michał Kowal

Marcin Bazylak prezydent Dąbrowy Górniczej Do czasu rozstrzygnięcia konkursu kierowanie szpitalem zdecydowałem się powierzyć Iwonie Łobejko, wieloletniej dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. To właśnie dyrektor Łobejko zastąpi w przyszłym tygodniu Zbigniewa Podrazę, który na stanowisko dyrektora szpitala wrócił w listopadzie zeszłego roku i z końcem przyszłego tygodnia przechodzi na emeryturę.





"Film z SORu udowadnia, że dąbrowski szpital potrzebuje zmian w wielu obszarach" – komentuje na Facebooku prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Krótkie nagranie i relacje świadków są wstrząsające. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez blisko godzinę z bólu zwijała się młoda kobieta. Personel omijał ją obojętnie. Gdy zemdlała z bólu, stojący obok ratownik medyczny... po prostu sobie poszedł!Młoda kobieta nie mogła się doczekać pomocy na SOR-ze przez kilkadziesiąt minut. O interwencję prosili pozostali pacjenci, czekający w kolejce do lekarza. Na nagraniu widać, że w pewnym momencie sytuacja na szpitalnym korytarzu zrobiła się bardzo nerwowa.– Od godziny się zwija z bólu! – wykrzykują ludzie w kierunku przechodzących korytarzem członków personelu. Ci przemykają dalej, wchodzą do gabinetów. W pewnym momencie na nagraniu widać w oddali, jak obolała kobieta przewraca się, a tłum ludzi krzyczy: "Ratunku!"."Kobieta zemdlała!" – wykrzykują pacjenci, a na filmie widać jak stojący tuż przy mdlejącej kobiecie ratownik medyczny spokojnym krokiem oddala się w inną stronę. Opisujący zdarzenie " Dziennik Zachodni " przytacza opinie chorych z Dąbrowy Górniczej, że to nie pierwsze podobne zdarzenie na SOR-ze w tym szpitalu.Na nagranie zareagował prezydent miasta. Opublikowany filmik nazwał "szokującym" i podjął błyskawiczne decyzje - o rozpisaniu konkursu na nowego dyrektora.Przechodzący na emeryturę dyrektor Podraza to poprzednik prezydenta Bazylaka w Urzędzie Miejskim. Zbigniew Podraza był prezydentem Dąbrowy Górniczej od 2006 do 2018 r., w ostatnich wyborach nie kandydował."Film z SORu udowadnia, że dąbrowski szpital potrzebuje zmian w wielu obszarach. Mówiłem o tym podczas kampanii wyborczej i z pełną odpowiedzialnością powtórzyłem to wczoraj na spotkaniu z dziennikarzami, podczas którego zaprezentowaliśmy raport z audytu przeprowadzonego w szpitalu" – stwierdza obecny prezydent miasta Marcin Bazylak.W ostatnich dniach całą Polską wstrząsnęło zdarzenie z Izby Przyjęć szpitala w Sosnowcu – przez 9 godzin na pomoc czekał 39-letni mężczyzna , któremu z opuchniętej nogi sączyła się krew i inne płyny. Interesowała się nim właściwie wyłącznie sprzątaczka, bo musiała po nim sprzątać. Mężczyzna zmarł.