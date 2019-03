Polski sąd łagodny dla członka ISIS. Marokańczyk skazany za związki z terrorystami

Marokańczyk Mourad T. został skazany na 3 lata i 8 miesięcy więzienia za przynależność do ISIS. Wyrok nie jest prawomocny. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

ąd Okręgowy w Katowicach skazał Mourada T. na trzy lata i osiem miesięcy więzienia. Marokańczyka oskarżono o przynależność do ISIS i związki z terrorystami. Prokuratura dowodziła, że Mourad T. był bliskim współpracownikiem organizatora zamachów, do których doszło kilka lat temu w Paryżu. Wyrok nie jest prawomocny.Mourad T. został zatrzymany w Polsce pod zarzutem posiadania narkotyków i legitymowania się fałszywymi dokumentami. Szybko jednak oskarżono go dodatkowo o przynależność do Państwa Islamskiego. Zdaniem prokuratury, Marokańczyk był bliskim współpracownikiem Abdelhamida Abaaouda.Abaaoud był organizatorem serii zamachów, do których doszło kilka lat temu w Paryżu. Zginął podczas policyjnej obławy 18 listopada 2015 roku w Saint-Denis. Według oskarżenia, Mourad T. był zwiadowcą, który sprawdzał bezpieczeństwo tras, jakimi mieli się poruszać inni członkowie ISIS.Prokuratura domagała się dla Marokańczyka kary łącznej 6 i pół roku więzienia, gdzie 5 lat miał spędzić za kratami za przynależność do ISIS , a resztę za posiadanie narkotyków i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Jednak w piątek Sąd Okręgowy w Katowicach skazał Mourada T. na trzy lata i osiem miesięcy więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.