Unieważnienie małżeństwa coraz bardziej popularne. Ile trwa całe postępowanie i ile kosztuje

Orzeczenie nieważności ślubu kościelnego nie jest tanie. • Fot. pixabay.com

nieważnienie sakramentu małżeństwa, potocznie nazywane rozwodem kościelnym, nie jest najszybszą formą rozstania się z żoną lub mężem przy zachowaniu reguł Kościoła katolickiego. Ani najtańszą. Opłaty nigdy nie były niskie, teraz jeszcze wzrosły. Ile zajmuje taka procedura, jak wygląda i ile trzeba za nią zapłacić?

Oczywiście, w świetle prawa kanonicznego taka procedura to wyłącznie stwierdzenie tego, czy zawarcie związku małżeńskiego było ważne. Jednak dla niektórych jest to jedyne wyjście z impasu, które umożliwia przyjmowanie sakramentów, przy jednoczesnym rozstaniu się z małżonkiem. Ile zajmuje taka procedura, jak wygląda i ile trzeba za nią zapłacić



Jak to zrobić i ile to trwa?

Cała procedura jest czasochłonna, a czas zależny od konkretnego sądu kościelnego i sprawy. Z reguły wszystko trwa jednak 2-3 lata, choć zdarzają się przypadki, w których zajęło to nawet 5 lat.



Jednak aby rozpocząć starania o orzeczenie nieważności, należy złożyć w sądzie pozew o rozwód cywilny. Dla sądu kościelnego istotne jest, kto złożył pozew i z czyjej winy orzeczono (jeśli już to zrobiono) rozwód.



Następnie należy zdecydować, kto poprowadzi naszą sprawę przed sądem kościelnym. Może to być adwokat kościelny lub "cywilny" prawnik. Ten pierwszy musi mieć doktorat z prawa kanonicznego lub jego wiedza w tym temacie jest bardzo obszerna i posiada on zgodę biskupa.



Można też szukać kancelarii prawnej znającej się na prawie kanonicznym. Pomoc prawnika niebędącego adwokatem kościelnym nazywa się asystencją prawną. Skutkuje to tym, że adwokat nie może w naszym imieniu podpisywać dokumentów wysyłanych do sądu. Wszystkie pisma muszą być podpisane przez nas.W trakcie postępowania może zajść na przykład potrzeba powołania biegłego (co generuje dodatkowe koszty). Odwołanie się do II instancji także jest dodatkowo płatne i zajmuje kolejne miesiące.Przeprowadzenie unieważnienia małżeństwa nie jest tanie. Złożenie pozwu to koszt około 600 złotych. Jeśli w grę wchodzi ustalenie podziału majątku, opłata rośnie do tysiąca złotych. Do tego trzeba doliczyć koszt prowadzenia sprawy rozwodowej przez adwokata. A oscyluje on w granicach 1,5-3 tysiąca złotych, w zależności od miejsca, w którym prowadzimy sprawę. Ale w przypadku bardziej skomplikowanych spraw czy ostrego konfliktu między małżonkami wydatki mogą przekroczyć 10 tysięcy złotych.Cena za tego typu usługi uzależnione są od miasta (czym mniejsze, tym usługi prawników trochę tańsze). O unieważnienie można ubiegać się także zagranicą. Co prawda koszty niższe raczej nie będą, ale czas oczekiwania na rozstrzygniecie bywa trochę krótszy.Czas postępowania wkrótce skróci się wszędzie. Umożliwia to reforma procedury, jakiej dokonał papież Franciszek. Po jej wprowadzeniu, nie będą już potrzebne dwa zgodne wyroki dwóch instancji sądu kościelnego. Pojawił się też proces przyspieszony, który powinien trwać nie dłużej niż 45 dni.Można z niego skorzystać, kiedy zaistnieją ewidentne przesłanki do orzeczenia nieważności, np. ktoś zawierał małżeństwo w momencie, gdy już był w innym związku małżeńskim albo jeden z małżonków zataił przed drugim bezpłodność.