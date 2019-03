"ABW od 2016 roku inwigilowała Sikorskiego". Dziennikarz napisał o procedurze "Lord"

Jan Piński ujawnił, jakoby ABW miała od 2016 r. inwigilować Radosława Sikorskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ziennikarz Jan Piński ujawnił, jakoby ABW od 2016 roku – w ramach tzw. procedury "Lord" – miała inwigilować Radosława Sikorskiego. "Może Stanisław Żaryn (rzecznik koordynatora służb specjalnych - red.) wyjaśni nam co takiego uzasadniało użycie tajnych służb przeciwko byłemu marszałkowi Sejmu i szefowi MSZ" – zapytał Piński na Twitterze.Po ujawnieniu tych informacji Radosław Sikorski kpi z ABW na Twitterze. "Czy operacja trwa nadal? W każdym razie dziękuję za awans bo SB nadała mi kryptonim 'Bastard.' Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, proszę o pouczenie jakie przysługują mi prawa – napisał prześmiewczo były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji.Dodał jeszcze, że zawsze był#MuremZaWąsikiem.Na wpis Sikorskiego odpowiedział Adam Bodnar. "Na szybko mogę odpowiedzieć, że Pana podstawowym prawem obywatelskim jest zwrócenie się do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności i praw, w trybie art. 80 Konstytucji RP" – napisał rzecznik praw obywatelskich."Pismo w drodze" – "potwierdził" były szef MSZ w kolejnym tweecie.Maciej Wąsik zaprzeczył informacjom nt. domiemanej inwigiliacji. "Nie. To jest fejk. Natomiast Pana obóz polityczny inwigilował mnie i moją rodzinę. Telefon mojej Żony był na podsłuchu 3 miesiące. Niech Pan zmieni źródło informacji. Bo to produkuje tylko fejki. Ośmiesza się Pan posługując nim" – napisał na Twitterze Maciej Wąsik.Wtedy fakty z przeszłości postanowił przypomnieć Jan Piński. "A jak było z dementi w sprawie zatrzymania Leszka Czarneckiego 9 listopada 2018 r. przez ABW. Też fejk? Bo dementowaliście, a okazało się, że było jak napisaliśmy..." – odpowiedział.Przed kilkoma dniami okazało się, że Radosław Sikorski wraca do polityki. Będzie "jedynką" Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Były minister spraw zagranicznych wystartuje na czele listy w okręgu kujawsko-pomorskim.