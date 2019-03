Dyskusję o bezmyślności antyszczepionkowców przenieśli na inny poziom. Ich grę powinien mieć każdy

Aleksandra i Jakub Stefaniakowie – autorzy gry "Antyszczepionkowcy Biz". • mat. Antyszczepionkowcy Biz

• YouTube / Antyszczepionkowcy Biz

Fot. Karolina Gęborek / mat. prasowe

Fot. Karolina Gęborek / mat. prasowe

Świat gier planszowych wzbogacił się ostatnio o ciekawą pozycję. Mowa o "Antyszczepionkowcy Biz" – grze, w której wcielamy się w tytułowego antyszczepionkowca i decydujemy o tym, czy wybuchnie epidemia odry, krztuśca lub innej zapomnianej choroby. Karcianka od razu podbiła serca internautów, którzy na polakpotrafi.pl w 14 minut sfinansowali jej pudełkowe wydanie i to z dużym narzutem. Co na to współtwórca gry, Jakub Stefaniak? Zapytaliśmy go o to.Chcieliśmy podejść do tego bardzo ważnego tematu od trochę innej strony. Na przestrzeni ostatnich lat poruszono bardzo dużo różnych kwestii na temat działalności ruchów antyszczepionkowych. Było tego tyle, że mity antyszczepionkowe przestały egzystować tylko w internecie i przeniosły się do naszych domów.Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu podczas jednej z rodzinnych imprez ktoś z rodziny wiedząc, że moja żona jest lekarką zaczął ją pytać, jaki ma stosunek do szczepień. To tak jakby rozważał oczywisty dla nas fakt, że szczepionki są bezpieczne i chronią zdrowie człowieka. I to nam dało do myślenia, że bliscy nam ludzie zaczęli zastanawiać się i powątpiewać w idee szczepień.Dlatego też chcieliśmy stworzyć coś, co dałoby możliwość dyskusji na temat szczepień w sposób przystępniejszy niż konferencje naukowe czy sympozja. A z naszą grą jest to możliwe. Ona nie tylko edukuje, ale przede wszystkim jest dobrym sposobem na spędzenie czasu ze znajomymi, bo pozwala spojrzeć na biznes antyszczepionkowy w krzywym zwierciadle.No właśnie nie do końca, bo ten aspekt edukacyjny jest tak jakby w tle. Gra ma przede wszystkim bawić i być rozrywką. To jest jej główne zadanie. A to, że ktoś przy okazji się czegoś nauczy, jest w tym przypadku bardzo pożytecznym bonusem.A to zależy od podjętych decyzji! Grę zaczynamy w momencie, w którym procent osób zaszczepionych wynosi 99 proc. W trakcie rozgrywki nasze decyzje wpływają na to, czy odporność zbiorowa spadnie i wybuchnie epidemia odry lub krztuśca czy też nie.W międzyczasie gracz zajmuje się rozwojem swojego biznesu i gromadzi pieniądze. W tym aspekcie gra nawiązuje do tego, co robią osoby mające swoje cele w ruchu antyszczepionkowym – najpierw podważają słuszność szczepień, a potem proponują w zamian jakiś swój środek , oczywiście za odpowiednią cenę.Ale wszystko z czasem zaczyna się komplikować. Dookoła szaleją epidemie, więc rośnie ryzyko, że gracz jako osoba niezaszczepiona może stracić wszystkie pieniądze. Czasami może być tak, że chcąc uniknąć straty, będzie musiał się zaszczepić.No nie zawsze (śmiech).Dokładnie. Najpierw wszystko weryfikowała moja żona, a potem, jak uzyskaliśmy wsparcie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w projekt włączyli się także inni specjaliści.Nie, zupełnie ta kwota nas zaskoczyła. Ale to znaczy, że będziemy mogli jeszcze rozbudować naszą grę i dołożyć do niej elementy w lepszej jakości, a za zakup każdego egzemplarza ufundujemy nie jedną, a dwie szczepionki.Zgadza się. Dodatkowo prototyp naszej gry wystawiliśmy na aukcji WOŚP. Może nie uzyskaliśmy ogromnego rezultatu w skali kraju, ale dołożyliśmy tym swoją cegiełkę na rzecz pomocy dzieciom.Tak, wystarczy zapisać się do newslettera na naszej stronie internetowej antyszczepionkowcy.biz i dzięki temu dostaje się na maila link do folderu z materiałami z grą. jest to jednak nasza pierwotna wersja, która w tym momencie znacznie różni się od tego, co zamierzamy wydać w wersji pudełkowej. Oczywiście cały zamysł gry jest ten sam, ale zmieniliśmy kilka rzeczy, trochę mechanikę...Kiedy będzie gotowa. Mamy nadzieję, że pod koniec kwietnia zmienimy wersję bezpłatną, a pudełkowa grę najwcześniej w drugiej połowie roku. Wszystko zależy od funduszy zebranych na platformie, bo dzięki nim możemy jeszcze modyfikować i ulepszać nasz projekt. A wiadomo – chcemy, żeby nasza gra była jak najlepsza.Bardzo miło to słyszeć.***O autorach gry:ALEKSANDRA STEFANIAKLekarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, wtrakcie studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu, wieloletnia edukatorka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Tytuł lekarza uzyskała na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ale zaraz po studiach przeniosła się do Wrocławia. Jest zrzeszona w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej.KUBA STEFANIAKProgramista, miłośnik gier planszowych i ironii. W projektowaniu mechaniki gry wykorzystał m.in. doświadczenie z tworzenia systemów symulacyjno-treningowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także czasu spędzonego w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.