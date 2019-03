Jest nieoficjalna lista kandydatów Wiosny. Robert Biedroń ma być "jedynką" w Warszawie

Pojawiła się lista "jedynek" Wiosny. Oficjalne przedstawienie kandydatów ma się odbyć w sobotę. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

hoć dopiero w sobotę ma się pojawić oficjalna lista kandydatów Wiosny do Parlamentu Europejskiego, to centrum analityczne "Polityka Insight" podało już listę "jedynek". Pośród kandydatów jest Robert Biedroń i jego partner Krzysztof Śmiszek, na liście znalazła się też Sylwia Spurek, Zbigniew Bujak i Wanda Nowicka.Centrum analityczne "Polityka Insight" opublikowała nieoficjalną listę "jedynek" Wiosny. Jest na niej trzynaście nazwisk polityków, którzy mają otwierać listy wyborcze partii Roberta Biedronia w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.Wielu niespodzianek na liście nie ma. Zgodnie w wcześniejszymi doniesieniami Zbigniew Bujak na wystartować w okręgu lubelskim, Wanda Nowicka w okręgu kujawsko-pomorskim, a Sylwia Spurek w okręgu wielkopolskim. Partner Biedronia Krzysztof Śmiszek ma startować z pierwszego miejsca w okręgu dolnośląskim i opolskim, a sam Biedroń ma być jedynką w Warszawie.Oprócz wyżej wymienionych na liście znaleźli się jeszcze Paulina Piechna-Więckiewicz (okręg mazowiecki), Monika Falej (podlaskie i warmińsko-mazurskie), Anna Skiba (podkarpackie), Beata Maciejewska (pomorskie), Anita Kucharska-Dziedzic (lubuskie i zachodniopomorskie), Anita Sowińska (łódzkie), Maciej Gdula (małopolskie i świętokrzyskie) i Łukasz Kohut (śląskie).Należy jednak podkreślić, że wciąż co to mniej czy bardziej wiarygodne spekulacje. Oficjalne listy kandydatów Wiosny mają zostać przedstawione w sobotę 23 marca.