Fake news o strajku nauczycieli w "Wiadomościach" TVP. W materiale użyto archiwalnego nagrania

Coś się na tym obrazku nie zgadza... • Fot. wiadomosci.tvp.pl

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

iadomości TVP znowu są oskarżane o manipulację. W materiale o zapowiadanym strajku nauczycieli Bartłomiej Graczak wykorzystał wypowiedź jednej z nauczycielek ze Szczecina. Wynika z niej, że chwali ona podwyżki. Sęk w tym, że wypowiedź została nagrana... ponad rok temu.W obliczu konfliktu nauczycieli z minister Anną Zalewską i widma strajku , który sparaliżuje szkolne egzaminy, TVP musi przyjść w sukurs PiS i przekonuje, że ostatnie symboliczne podwyżki to ogromny sukces rządzących oraz podwód do radości dla środowiska nauczycielskiego.Jednak piątkowy materiał autorstwa Bartłomieja Graczaka to kolejny przykład manipulacji. Dla uwiarygodnienia zadowolenia z nauczycielskich pensji, podparto go wypowiedziami kilku nauczycieli zadowolonych z wynagrodzenia. Jedną z osób, które w tym kontekście pokazała TVP, miała być Małgorzata Biernacka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie.Jednak uważniejsi widzowie "Wiadomości" od początku mogli zauważyć, że coś tu nie gra. Lekkie ubranie pani Małgorzaty i osób w tle, oraz liście na drzewach wskazują, że wypowiedź nauczycielki nie została nagrana w ostatnich dniach, lecz ma charakter archiwalny. Tymczasem TVP użyło jej tak, żeby widzowie odnieśli wrażenie, iż nauczyciele są zadowoleni z polityki PiS.Na belce z podpisem nie widnieje napis "wypowiedź archiwalna". Jak łatwo się domyślić, wypowiedź rzeczywiście nie jest świeża. Ma... ponad rok.W sprawie głos zabrała sama zainteresowana. Napisała na Facebooku, że sposób wykorzystania jej starej wypowiedzi to przykład propagandy TVP, a sama zamierza wziąć udział w strajku nauczycieli. "W związku z licznymi wiadomościami, które docierają do mnie po dzisiejszych "Wiadomościach" TVP pragnę oficjalnie sprostować zaistniałą sytuację. Wywiadu udzielam w ubiegłym roku do lokalnej telewizji. Jest on wyrwany z kontekstu i został teraz wykorzystany przez TVP bez mojej wiedzy i zgody. Jest to manipulacja i propaganda ze strony telewizji. Z całego serca popieram kolegów i koleżanki po fachu, sama również biorę udział w proteście " – napisała pani Małgorzata.Jest też reakcja autora materiału na uwagi dziennikarzy z innych mediów. Tych, którzy wytykają mu manipulację, Bartłomiej Graczak postanowił... zablokować ich na Twitterze.