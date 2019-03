"Była trochę zwariowanym nauczycielem, z pasją". Min. Zalewska uczyła w tej szkole, dziś szykują tu strajk

W Świebodzicach, rodzinnym mieście minister Anny Zalewskiej, szkoły też szykują się do strajku. • Fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Gazeta

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Nowy rok szkolny w Świebodzicach z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej. • Fot./Screen/men.gov.pl

rodzinnych Świebodzicach Anny Zalewskiej szkoły też szykują się do strajku. Wśród nich liceum, w którym uczyła minister edukacji. Jakie w ogóle są nastroje w mieście? Jaką nauczycielką była Anna Zalewska? Urszula Kruczek, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świebodzicach zna ją od kilkudziesięciu lat. – Liczyliśmy, że jako nauczyciele będziemy mieć wsparcie. Że wreszcie jest minister, który zrozumie nauczyciela, ucznia i rodzica – mówi naTemat.Nie.Wszyscy jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od tego czy to jest szkoła podstawowa, czy średnia, odczuwają to samo. Szkoły średnie przygotowują się do podwójnego rocznika i dwóch podstaw programowych. Zdają sobie sprawę, że jest to potworne obciążenie dla uczniów, dla nauczycieli, dla szkoły. Wszystko jest robione w biegu.Tak wygląda reforma pani Zalewskiej od początku do końca. Dlatego również w jej szkole nauczyciele się zbuntowali. Oni również chcą pokazać, że nie zgadzają się z takim sposobem reformowania, a także na obecne wynagrodzenia.Na 11 placówek w 9 przeprowadziliśmy referendum strajkowe. Frekwencja była w granicach 80-100 procent. Głosów za – od 90 do 100 procent. Tak powiedziałam i pan Burmistrz wtedy protestował . Ale ja nadal nie znam takiej osoby. Oczywiście nie mogę mówić za wszystkich mieszkańców. Ale wśród nauczycieli nie słyszałam zachwytów nad panią Zalewską za to, czego dokonała w oświacie. Raczej wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje. Myślę, że wszyscy jeszcze bardziej niż dwa lata temu jesteśmy oburzeni.Jest podskórny żal, że skoro zna sytuację nauczycieli i uczniów to powinna inaczej reagować. Wydawało się, że to wszystko pójdzie w innym kierunku. Że jeśli nauczyciel z małego miasta zostanie ministrem, który zna problemy oświaty, będzie próbował je rozwiązać racjonalnie, z namysłem, po konsultacjach. Ale nie w taki sposób, jak to się dzieje teraz.Na pewno. Do tej pory zawsze się mówiło się, że ministrowie edukacji to profesorowie, ludzie nie związani z oświatą. A tu wreszcie przyszedł nauczyciel, który pracował w szkole podstawowej, szkole średniej, otarł się o samorząd, bo pani Zalewska była też wicestarostą. To osoba, która zna sytuację z bardzo różnych stron.Jej poprzednicy nie byli nauczycielami. Pan Handke był profesorem, ale wyższej uczelni, a to zupełnie inne spojrzenie na problemy oświaty na dole. Pani Kluzik-Rostkowska nie była nauczycielką, pan Giertych też nie.A tu pojawił się nauczyciel czynny, który od wielu lat był w oświacie. Dlatego spodziewaliśmy się czegoś innego.Liczyliśmy, że jako nauczyciele będziemy mieć wsparcie. Że wreszcie jest minister, który zrozumie nauczyciela, ucznia i rodzica.Jakieś 10 lat temu pani Zalewska mówiła, że plagą edukacji jest to, że ciągle się ją reformuje, że każda ekipa wprowadza zmiany zamiast kontynuować, ulepszać co co się nie sprawdziło.. Że w Finlandii przez 10 czy 15 lat przygotowywano reformę i w taki sposób powinno się to odbywać.Po czym przychodzi co do czego, to okazuje się trzeba działać szybko i wprowadzać reformę z dnia na dzień.Powiem tak. Znam panią Zalewską jako nauczycielkę. Pani minister Zalewskiej nie znam. Zmieniła się całkowicie. Jest politykiem. Sama kiedyś powiedziała, że jest politykiem, a polityk inaczej się zachowuje niż nauczyciel.Na którejś sesji powiatowej. Powiedziała wtedy, że jest politykiem i polityk musi reagować tak jak polityk. Musi być wyrazisty, zdecydowany, jednoznaczny. Nie wiem, co to znaczy do końca.Tak, to były kontakty zawodowe. Gdy miały powstać gimnazja razem uczestniczyłyśmy w różnych spotkaniach, rozmawiałyśmy na tematy edukacji. Ona popierała powstanie gimnazjów. Była ich zdecydowanym orędownikiem, to był powrót do tego, co było przed wojną. Wtedy pomysł jej się podobał.A jako minister edukacji uznała, że gimnazja to samo zło, generują patologię.Młodzież wspomina ją bardzo dobrze. Jako innowacyjną, pełną pasji. Zabierała dzieciaki do teatru, kina, bardzo to lubiła. Była kreatywnym, nie sztampowym, trochę zwariowanym nauczycielem. Dzieciaki w liceach bardzo lubią takich nauczycieli – pełnych pasji, którzy nie boją się wyzwań. Są otwarci, na każdy temat mogą z młodzieżą porozmawiać. I tak panią Zalewska odbierali.Była taka trochę zwariowana. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. (śmiech)Była pełna energii, pełna pasji, wszędzie było jej pełno. Chyba wszyscy pamiętają ją z tego, że zabierała młodzież na sztuki teatralne do Wrocławia.. To były sztuki współczesne, poruszające różne problemy, bardzo nowatorskie. To były lata 90., różnie wtedy na to patrzono i wtedy mówiło się o tym, że ona zabiera uczniów na kontrowersyjne sztuki, które różnie się kojarzyły.Była postrzegana jako nauczyciel, który się nie boi, który potrafi rozmawiać z młodzieżą na różne tematy. Prezentowała otwartość.Nie pamiętam tytułów. Nawet pytałam moją córkę, bo też chodziła do tego liceum. Pani Zalewska nie uczyła jej polskiego, ale jej klasa razem z klasą pani Zalewskiej wyjeżdżała do teatru i też pamięta, jak z ogromną radością jeździli na różne sztuki.To było wtedy coś nowego. Telewizja była jaka była, były już kasety wideo. A teatr to było coś. Moja córka do dziś pamięta tamte wyjazdy.Są ogromnie zdziwieni. Znali ją z całkiem innej strony. Jako kreatywną, bardzo postępową, otwartą na nowinki, nauczycielkę.Tak, dawno uczniowie na pewno nie łączyliby jej np. z tym przeciwko czemu PiS teraz protestuje.Tak. Ona była otwarta na dyskusje i różne problemy współczesności.Tak. I jako rodzic była bardzo zainteresowana tym, co się dzieje w szkole.Dosyć często. Bierze udział w różnych imprezach. Ostatnio była oddawana kręgielnia po remoncie i pani minister była na oficjalnym otwarciu. Była w Wałbrzychu na prezentacji szkół branżowych.Nie. Ostatni raz rozmawiałam z panią Zalewską, gdy została ministrem edukacji i przyjechała do nas 1 września na otwarcie roku szkolnego. To była jedyna rozmowa, którą odbyłyśmy. O problemach, bolączkach, o tym czego oczekujemy, jakich zmian potrzeba w edukacji od zaraz. Było to bardzo merytoryczne spotkanie.Teraz nie mam okazji rozmawiać z panią minister. Nie dlatego, że nie chcę, ale nie jestem zapraszana na spotkania, na których jest pani minister. Ona zna moje stanowisko. Że byłam i jestem przeciwniczką likwidacji gimnazjów, a także protestuję przeciwko chaosowi, który został wytworzony w oświacie. Nie kryję tych poglądów.Powiedziałabym, jakie mam odczucia odnoście reformy. Bardzo chciałabym się dowiedzieć skąd ten pomysł. I dlaczego w ten sposób.Dziś pani minister bardzo często mówi, że rozumie, rozmawia, ale to są puste słowa. Za tym nie idzie nic więcej.Uważam, że powinna zostać i po sobie posprzątać. Każdy powinien posprzątać bałagan, który zrobił. Tym bardziej, że pani minister cały czas mówi o wielkich sukcesach. Jak wiele zrobiła dla związkowców, jak spełniła nasze prośby.Gorąco zachęcam, by rozmawiała ze związkami, bo oprócz tego, że mówi, że chce rozmawiać, zaprasza do rozmów, to z prezesem Broniarzem nie chce się spotkać. Związek wielokrotnie występował z prośbami o rozmowy, ale do tej pory nie udało się zrobić takiego spotkania.Nie wiem, czy by się zdecydowała wrócić za taką pensję. Nie podejrzewam.