"Hańba Biskupia". W niedzielę w całej Polsce odbędą się protesty przeciw pedofilii w Kościele

a odpowiedź na konferencję przywódców kościelnych nie trzeba było długo czekać. Fundacja "Nie lękajcie się", która pomaga ofiarom pedofilii, w najbliższą niedzielę organizuje protesty pod hasłem "Hańba Biskupia". Odbędą się one w kilkunastu miastach w Polsce."Hańba. Hańba. Hańba. Krew i łzy ofiar na Wasze głowy, polscy biskupi. W raporcie Fundacji 'Nie Lękajcie Się' znajdują się 24 nazwiska polskich biskupów, którzy wspierali kościelnych gwałcicieli dzieci, kłamiąc, kręcąc, zastraszając świadków, przenosząc gwałcicieli z parafii do parafii, pomagając im w dostępie do kolejnych ofiar" – tak zaczyna się opis wydarzenia na Facebooku, w którym znajduje się zaproszenie do manifestowania sprzeciwu wobec polityki biskupów.Fundacja wspomina także ubiegłotygodniową konferencję, na której Episkopat przedstawił statystyki dotyczące problemu pedofilii w polskim kościele, a która to wzbudziła ogromne kontrowersje "14 marca 2019 Episkopat zorganizował konferencję prasową , na której napluł ofiarom Kościoła w twarz. Na której pan Jędraszewski, wspólnik pana Paetza, mówił o miłosierdziu wobec sprawców. Na której była mowa o statystykach i kwerendzie. Na której nie padło słowo 'gwałt' Na której nie padło słowo 'przepraszamy'. Na której nie padło słowo 'zadośćuczynienie'" – czytamy.Manifestacje mają polegać na przyniesieniu pluszowych zabawek i kartek z napisem #HańbaBiskupia. Odbędą się one pod kuriami w Warszawie (dwiema), Gdańsku, Wrocławiu, Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu, Przemyślu, Łowiczu, Elblągu, Rzeszowie, Łomży, Lublinie, Toruniu i Opolu, Zielonej Górze, Łodzi, Kłodzku, Gorzowie Wielkopolskim, Chrzanowie i Puszczkowie.