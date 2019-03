Wałęsa udostępnił niesmaczny żart z Kaczyńskiego. "To nie jest śmieszne. To ordynarne"

Lech Wałęsa swoim żartem oburzył wiele osób. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

yły prezydent udostępnił na swoim facebookowym fanpage’u post innego internauty, który dokonał "małego" fotomontażu z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. Na przerobionym zdjęciu prezes PiS ma na sobie koszulkę z napisem "masturbacja" zamiast "Konstytucja". Internauci potępili zachowanie Wałęsy."No nie mogłem się oprzeć… Lech Wałęsa wielokrotny: ojciec, dziadek i teść. I prezes antyseksualista..." – czytamy w poście, który udostępnił były prezydent.Przerobione zostało tak naprawdę to samo zdjęcie – oryginał z Wałęsą i konstytucją ma tylko zmodyfikowane kolory, w miejscu "konstytucji" pojawiła się "masturbacja", no i oczywiście głowę Wałęsy zastąpiono głową Jarosława Kaczyńskiego.Internauci w większości jednak nie docenili "poczucia humoru" Wałęsy. "Głupota – to niewystarczające słowo, żeby opisać publikowanie takich postów. I robi to były prezydent? Dla niektórych autorytet. Przykre" – zauważył jeden z internautów."Panie prezydencie, proszę nie publikować takich zdjęć. One uderzą w pana. To nie jest śmieszne. To jest ordynarne" – zauważył kolejny internauta.Oczywiście są także wypowiedzi, w których internauci bronią Wałęsy. Ale tym razem zdecydowana większość była krytyczna.