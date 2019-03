Sekielski opisał swoją walkę z nadwagą. "Po tygodniu na basenie czuję olbrzymią różnicę"

Tomasz Sekielski stara się pozbyć nadwagi. • Fot. instagram.com/tomaszsekielski/

Bartosz Świderski

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

omasz Sekielski niedawno zachwycił swoich fanów postanowieniem pozbycia się zbędnych kilogramów. Dziennikarz ważył bowiem nawet 185 kilogramów. Teraz Sekielski na Instagramie pochwalił się efektami swojej pracy – ciężko bowiem trenuje na basenie.Dziennikarz w ramach walki ze swoją wagą prowadzi vloga, na którym opowiada o swoich postępach. Teraz jednak pokazał, jak mu idzie, na Instagramie, gdzie w sobotę opublikował Instastory ze swojej wizyty na basenie, gdzie pojawił się już o 6:30 rano.Sekielski na basenie spędził 50 minut. Już po sesji pochwalił się swoimi wrażeniami. – Po tygodniu ćwiczeń na basenie czuję olbrzymią różnicę. Sam czuję, że jest większa wydolność, że więcej mogę, sprawniej się zacząłem ruszać. A co to będzie za pół roku, a co to będzie za rok, jak będę tracił wagę? W weekend ważenie – powiedział na nagraniu, które sam opublikował na InstaStory.Dziennikarz rozpoczął swoją walkę z wagą w... tłusty czwartek, kiedy odmówił sobie "pożegnalnego" pączka. W międzyczasie coraz głośniej robi się o jego filmie o księżach-pedofilach. Znamy już jego datę premiery