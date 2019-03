Opozycja powinna solidnie się mobilizować. Ten sondaż daje PiS pewne zwycięstwo

Najnowszy sondaż Estymatora dla DoRzeczy.pl daje PiS bardzo silną przewagę. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

dyby wybory parlamentarne odbyły się w marcu, PiS wygrałby w cuglach z opozycyjnymi ugrupowaniami. Z badania pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby znowu rządzić samodzielnie.42,6 proc. – z badania Estymatora wynika, że właśnie na takie poparcie mogłoby liczyć ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego , gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tym miesiącu. Daleko za plecami PiS znalazłaby się Platforma Obywatelska (26,7 proc.), natomiast ostatnie miejsce na podium należałoby do Wiosny. W tym sondażu partia Roberta Biedronia zdobyła 6,4 proc. poparcia.W stosunku do poprzedniego badania Estymatora dla DoRzeczy.pl Prawo i Sprawiedliwość zyskało 1,5 punktu procentowego. PO odnotowało wynik lepszy o 0,5 punktu, za to Wiosna Biedronia zaliczyła spadek o 2,8 punktu procentowego.W takim układzie do Sejmu dostałyby się również stowarzyszenie Kukiz'15 (6,3 proc.) oraz PSL (5,3 proc.). W izbie niższej parlamentu zabrakłoby reprezentacji SLD (4,8 proc.), Nowoczesnej (2,1 proc.), KORWiN (1,7 proc.), Razem (1,3 proc.), Ruchu Narodowego (1,3 proc.) i Teraz (0,4 proc.).Źródło: DoRzeczy.pl