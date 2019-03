Potężna awaria wycieczkowca u wybrzeży Norwegii. Ewakuowano ponad 300 osób, na ratunek czeka jeszcze tysiąc

Sytuacja na wycieczkowcu "Viking Sky" jest trudna. • Fot. facebook.com/eva.frisnes, twitter.com/alexus309

rzez kilka godzin wycieczkowiec "Viking Sky" dryfował u wybrzeży Norwegii z zepsutymi silnikami. Niedawno udało się przywrócić pracę części silników, co pozwoli na powolne holowanie go do portu. Niemniej jednak w nocy ewakuowano kilkuset pasażerów. Kilku z nich zostało rannych.Do godziny szóstej rano udało się ewakuować 338 osób z wycieczkowca "Viking Sky" po tym, jak wczoraj około godziny czternastej statek nadał sygnał Mayday i zarzucił kotwicę dwie mile morskie od zachodniego brzegu Norwegii. Okazało się, że zepsuły się trzy spośród czterech silników liniowca. Na domiar złego stało się to podczas sztormu.Na pokładzie statku znajdowały się 1373 osoby, w tym ponad 900 pasażerów. W ewakuacji udział biorą trzy helikoptery. Po przewiezieniu na ląd szesnastu pasażerów trafiło do szpitali, w tym trzech w stanie poważnym. Doznali oni złamań, prawdopodobnie w wyniku silnego kołysania.W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z tego, co działo się na pokładzie. Widać na nich ludzi śpiących w kamizelkach ratunkowych oraz moment przechyłu statku i przesuwających się po restauracji mebli.