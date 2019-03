Polska kadra skoczków traci szkoleniowca. Stefan Horngacher ogłosił swoją decyzję

Stefan Horngacher przenosi się do Niemiec. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

o już koniec spekulacji. Stefan Horngacher nie będzie trenerem polskich skoczków w następnym sezonie. Austriak zdecydował się skorzystać z niemieckiej oferty i przenieść się bliżej rodziny, choć... jeszcze nie podpisał kontraktu. Jego następcą będzie Michal Doleżal – dotychczasowy asystent Horngachera.– To była fantastyczna praca, najlepszy czas mojego życia – powiedział Horngacher w rozmowie z TVP tuż po zakończeniu ostatniego konkursu w sezonie. – To była decyzja podyktowana nie sercem, a rozumem. Dostałem ofertę z Niemiec, a moja rodzina mieszka w Niemczech – przekonywał. Choć – co ciekawe – nie podpisał jeszcze kontraktu, ale można domniemywać, że to tylko formalność. – Ciągle nie mam kontraktu, ciągle się spotykamy z niemiecką federacją i rozmawiamy o szczegółach – powiedział. Horngacher podziękował także polskim kibicom i Polskiemu Związkowi Narciarskiemu. Horngacher przez trzy sezony doprowadził naszych skoczków do szeregu sukcesów. To m.in. złoty medal Kamila Stocha na igrzyskach w Pjongczangu i brąz w drużynówce na tych samych igrzyskach.Pod jego wodzą zdobyliśmy drużynowo złoto na mistrzostwach świata w Lahti w 2017 roku. Na tamtych mistrzostwach brąz na dużej skoczni zdobył także Piotr Żyła. Z kolei na niedawnych mistrzostwach w Seefeld na normalnej skoczni Dawid Kubacki zdobył złoto, a Kamil Stoch srebro.Do tego trzeba dodać jeszcze m.in. Puchar Świata Kamila Stocha w sezonie 2017/2018 oraz dwa Puchary Narodów – w tym sezonie oraz w sezonie 2016/2017.