Kolejny dzień i kolejny sukces. Znowu świetny sondaż dla Prawa i Sprawiedliwości

Nowy sondaż do daje zwycięstwo PiS-owi. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

W

edług sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w ten weekend, to zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica. Na drugim miejscu jest Koalicja Europejska. Podium zamyka Wiosna Roberta Biedronia.Według nowego badania na obóz rządzący chce głosować 42,2 proc. Polaków (co jest wzrostem o 3,7 p.p. względem lutowego badania). Druga Koalicja Europejska zdobyła 39,3 proc. poparcia (wzrost o 5,9 p.p.).Na trzecim miejscu uplasowała się Wiosna Roberta Biedronia, którą popiera 6,1 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek w porównaniu do lutego o aż 4,1 p.p. Próg przekracza jeszcze ruch Kukiz'15, na który chce głosować 5,2 proc. badanych (o 1,8 p.p. mniej).Pod progiem znalazła się Konfederacja z wynikiem 3,4 proc., Lewica Razem z 1,9 proc. poparcia, Polska Fair Play Bezpartyjni z wynikiem 1,1 proc.Jeśli chodzi o podział mandatów, to takie wyniki w prawdziwych wyborach oznaczałyby, że Zjednoczona Prawica uzyskałaby 24 mandaty, a KE mogłaby liczyć na dwa mandaty mniej. Wiosna oraz ruch Pawła Kukiza uzyskałyby po 3 miejsca.Dodajmy, że w sobotnim sondażu tej samej pracowni respondenci pytani o to, na kogo zagłosują w wyborach do parlamentu krajowego, także najczęściej wskazywali PiS, które zdobyło ponad 42 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska (26,7 proc.), natomiast ostatnie miejsce na podium należało do Wiosny. W tym sondażu partia Roberta Biedronia zdobyła 6,4 proc. poparcia.źródło: dorzeczy.pl