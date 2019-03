Wielkie poruszenie wśród fanów serialu "Gry o Tron". Do sieci wyciekł opis pierwszego odcinka nowego sezonu

Finałowy sezon "Gry o tron" startuje w połowie kwietnia, a do sieci już trafiły spoilery dotyczące pierwszego odcinka • Fot. Materiały prasowe HBO

adchodzi nowy sezon "Gry o tron", a z nim... spoilery. Na trzy tygodnie przed startem finału serialu do sieci trafił przeciek ze scenariuszem całego odcinka. Jedni fani są wściekli, drudzy snują teorie spiskowe. Wrzawę wywołał użytkownik Reddita o nicku "TheRealFikiDoctor" . Zapewnił, że wszedł w posiadanie scenariusza do pierwszego odcinka i opublikował go w serwisie. Internauci obawiają się teraz, że popsuje to całe oczekiwanie na ukochany serial."Nie po to czekałam dwa lata na 8. sezon 'Gry o tron', by ktoś mi go zaspoilerował na trzy tygodnie przed emisją" – pisze na Twitterze jedna z fanek. Takich postów jest więcej. Internauci grożą tym, którzy udostępnią przecieki. Dobrym sposobem na spoilery jest dodanie w opcjach zakazanych słów – wtedy takie posty nie będą się wyświetlać. Z wiadomych względów nie opublikujemy szczegółów dotyczących nadchodzącego odcinka, ale ciekawscy mogą znaleźć je np. tutaj lub tutaj . Przeciek sprawia wrażenie wiarygodnego i nie dziwi – przy okazji poprzednich sezonów mogliśmy nawet oglądać pirackie odcinki "przedpremierowo".Przypomnijmy, że oficjalna premiera 8. sezonu już 15 kwietnia o 3:00 rano na antenie HBO.