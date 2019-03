Hotele, sanatoria, domy wczasowe... Majątek ZNP robi spore wrażenie

Majątek Związku Nauczycielstwa Polskiego jest całkiem pokaźny. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość drugi raz w swojej rządowej historii wchodzi na wojenną ścieżkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Stąd po raz kolejny na wierzch wyciągane są ciężkie działa, m. in. majątek ZNP. W 2007 roku rząd koalicyjny PiS - LPS - Samoobrona mówił o 12 mld zł, z kolei związek o zaledwie 32 milionach. Ile naprawdę wynosi? Sprawdziliśmy to.– Do ZNP należy pięć hoteli, osiem domów i ośrodków wypoczynkowych, trzy sanatoria oraz do wynajęcia jest siedem pięter w centrum Warszawy – wyliczał Robert Mazurek, dziennikarz RMF FM w rozmowie z szefem ZNP Sławomirem Broniarzem . Ten odparł mu zmieszany, że to "majątek budowany przez związek od 1905 roku".Postanowiliśmy więc sprawdzić co dokładnie wchodzi w skład zaplecza finansowego ZNP i ile ono jest warte. Zaczęliśmy od wyliczanki nieruchomości z radiowego wywiadu. Rzeczywiście, Związek Nauczycielstwa Polskiego kontroluje m.in pięć hoteli . Są to: Hotel Logos Lublin, Hotel Logos Warszawa ( naprzeciwko stadionu PGE Narodowy), Hotel Logos Suwałki, Hotel Logos Gdański, kompleks hotelowy Logos Augustów.Ale to nie wszystko, bo ZNP ma także swoje sanatoria w Szczawnicy, Nałęczowie i Ciechocinku oraz domy wypoczynkowe, ośrodki wypoczynkowe i domy nauczyciela. Tych także jest sporo.Domy wypoczynkowe:– Nauczycielskie Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne w Zakopanem– Dom Wypoczynkowy "Nauczyciel" w Ustroniu Jaszowcu– Dom Wypoczynkowy "Świteź" w Szklarskiej Porębie– Dom Wypoczynkowy "HUZAR" w Krynicy ZdrójOśrodki Wypoczynkowe:– Sezonowy Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny "Belferek" w Sielpi koło Końskich– Ośrodek Wypoczynkowy "ZENEPOL" w Zakopanem– Ośrodek Leczniczo-Wypoczynkowy "Delfin" w Ustce– Ośrodek Wypoczynkowy "Fregata" w Jastrzębiej GórzeDomy Nauczyciela:– Dom Nauczyciela we Wrocławiu– Dom Nauczyciela w Hajnówce– Dom Nauczyciela w Sopocie– Dom Nauczyciela w GdyniWe wszystkich tych lokacjach nauczyciele, którzy są członkami związku mają zagwarantowane zniżki . Pozostali – muszą płacić pełną kwotę za pobyt. Ale to nie wszystko z listy nieruchomości ZNP. Pozostaje jeszcze siedziba związku, która w części jest przeznaczona pod wynajem."Kameralny, niezależny obiekt z 1931 roku, idealny na siedzibę firmy, przedstawicielstwo handlowe, szkolenia, biuro instytucji finansowej. Zlokalizowany w prestiżowym miejscu z oryginalną przedwojenną zabudową. Bardzo dobra lokalizacja przy Centrum Nauki Kopernik"."Okolica z rozbudowaną infrastrukturą i doskonałą komunikacją, obok stacji metra, blisko linii tramwajowych na Moście Poniatowskiego (3 przystanki do Centrum) i stacji kolejowej Warszawa Powiśle. Powierzchnia na 7 poziomach. Parking dla ok. 15 samochodów. Całodobowa ochrona i monitoring. Powierzchnia biurowa po generalnym remoncie" – czytamy w ofercie wynajmu na stronie ZNP Na to pytanie próbowali odpowiedzieć politycy prawicy od dawna. Ich szacunki były jednak rozbieżne od tych, które podawał ZNP.– Na majątek ZNP składa się nie tylko rutynowa przez lata fala świadczeń państwa na rzecz organizacji, lecz także majątek przedwojennych organizacji, takich jak Polska Macierz Szkolna – mówił w 2007 roku ówczesny wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski . Dodał, że według jego szacunków majątek ZNP warty jest ok. 12 mld zł i zawiera ok. 100 obiektów.Innego zdania był wtedy Sławomir Broniarz , który podkreślał, że to, co posiada ZNP, warte jest 32 miliony złotych i składają się na to trzy sanatoria, cztery sezonowe ośrodki wypoczynkowe, 11 domów wczasowych całorocznych, siedziba główna w Warszawie i osiem siedzib wojewódzkich.