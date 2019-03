TK "przyklepał" reformę PiS. Ważne orzeczenie ws. Krajowej Rady Sądownictwa

Jest wyrok TK ws. KRS • Fot. naTemat

rybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok ws. powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Skład sędziowski na czele z Julią Przyłębską stwierdził, że KRS działa legalnie.Przepisy ustawy o KRS są zgodne z konstytucją - ogłosiła w poniedziałek Julia Przyłębska. Prezes Trybunału Konstytucyjnego odczytała wyrok dotyczący m.in. powoływania członków KRS przez Sejm. Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. uchwalono nowelizację ustawy o KRS wprowadzającą nowe zasady wyboru członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się też w innej kwestii. Uznał za niekonstytucyjny przepis, który umożliwia odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwał KRS dotyczących wyłaniania kandydatów na sędziów SN."Z grubsza: Sejm może powoływać sędziów do KRS, a niepowołani przez KRS na stanowiska w SN nie mogą się od decyzji Rady odwoływać" – opisał na Twitterze dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, co jest idealnym podsumowaniem decyzji TK."Teraz rząd powie, że sprawę przez TSUE trzeba umorzyć, bo nie ma już w polskim prawie przepisu, na którym SN zadał pytania prawne" – zwróciła uwagę Ewa Siedlecka z "Polityki".W ubiegły wtorek w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Przedstawiciele polskich władz przekonywali, że KRS to organ niezależny; innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący SN. Zgodnie z zapadłą decyzją, 23 maja swoją opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny TSUE.