Kuba Wojewódzki pochwalił się swoim apartamentem. Widok za oknem robi wrażenie

uba Wojewódzki nigdy nie krył się ze swoją słabością do luksusu i drogich aut. Wszak, kto bogatemu zabroni? Na swój instargamowy profil wrzucił właśnie zdjęcie ze swojego apartamentu w Gdyni.Nowoczesne wnętrze dużego mieszkania wygląda efektownie, ale prawdziwe wrażenie robi dopiero widok na morze. Kuba Wojewódzki pokazał nie tylko swoje "M", ale i auto, którym jeździł po Helu.Pod zdjęciem apartamentu możemy znaleźć pełne zazdrości komentarze w stylu: "I co z tego jak jesteś w nim sam" lub "Nienawidzę cię Kuba...". Jednak generalnie internauci gratulują Wojewódzkiemu mieszkania: "Cudowny widok ", "No taka wiosna to ja rozumiem", "Się gra, się ma".Niedawno Kuba Wojewódzki pochwalił się też, ile zarabia. Za pierwszy, roczny udział w reklamie dostał 2,5 mln zł.