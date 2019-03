Majówka 2019. Sprawdź jaka pogoda szykuje się w tym roku na weekend majowy

Na początku maja czeka nas pogodowa niespodzianka. • Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Gazeta

Zrzut ekranu z Accuweather.com

eden dzień wolnego może sprawić, że będziesz cieszyć się długim weekendem majowym. Najważniejsze, żeby planów nie popsuła pogoda. Na szczęście prognozy długoterminowe nie zapowiadają złej aury.Urlop 2 maja da nam możliwość cieszenia się długim, pięciodniowym weekendem majowym. Ci, którzy na ten czas nie zarezerwowali sobie biletów lotniczych do ciepłych krajów i zostają w tym czasie w kraju, mogą spokojnie planować wyjazd na działkę lub na kajaki.Bazując na prognozach długoterminowych synoptyków z Accuweather można stwierdzić, że szykuje się na ten czas całkiem ładna, wiosenna Początek wolnego zapowiada się obiecująco. Synoptycy przewidują, że będzie słonecznie, a średnia temperatura przekroczy 16 stopni Celsjusza. W nocy będzie jednak chłodno, bo tylko 6 stopni.Bonusowy dzień wolny będzie podobny do środowej aury 1 maja z małym wyjątkiem. Na niebie pojawi się więcej chmur, a gdzieniegdzie może nawet popadać. Temperatura podobna – 16 stopni w dzień i 6 stopni w nocy.To początek lekkiego załamania pogodowego. Tego dnia słońce będzie przeplatało się z deszczem, co nie znaczy, że będzie zimno. Synoptycy prognozują podobne temperatury co poprzednio, czyli 16 stopni w dzień i 6 stopni w nocy.O ile w tygodniu pogoda będzie nas rozpieszczała, to w sobotę i niedzielę spodziewane jest załamanie pogody. Nad Polskę nadciągną chmury, które przyniosą opady deszczu oraz gdzieniegdzie nawet burze. Będzie cieplej – od 17 stopni w dzień do 7 stopni w nocy.