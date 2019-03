Biedroń pouczał o równouprawnieniu. Dał przykład z Wiosny, który... równości płci przeczy

Robert Biedroń pouczał o równouprawnieniu. Dał przykład z Wiosny, który... równouprawnieniu przeczy • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

obert Biedroń zapowiadał, że Wiosna do Brukseli idzie walczyć o równouprawnienie. Szybko okazało się, że w jego partii to pojęcie jest interpretowane inaczej niż wszędzie. Albo po prostu są tam na bakier z matematyką."Do Brukseli idziemy walczyć także o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Dlatego 'jedynkami' na naszych listach jest 8 kobiet i 5 mężczyzn" – chwalił się w poniedziałek Robert Biedroń. Polityk podkreślał też, że Wiosna w Parlamencie Europejskim będzie promować Europejską Kartę Praw Kobiet.Zapowiedzi Biedronia może zabrzmiały efektownie, ale szybko dało się zauważyć, że coś tu się nie zgadza. Były prezydent Słupska wspomniał o równości płci, ale przytoczony przez niego przykład "jedynek" Wiosny dobry nie był. Szybko mu to wytknięto. "8 to więcej niż 5" – zauważył jeden z internautów. "Równouprawnienie 8=5. Matematyka 2.0" – naśmiewał się ktoś inny.Takich komentarzy można znaleźć więcej. "Jakie to uprawnienie jak jest...8 do 5? I po to musicie jechać aż do Brukseli...żeby to zmienić? Zostańcie w domu i listy se poprawcie" – namawiał jeden z użytkowników Twittera. Inni też dodawali, że stosunek 8:5 na pewno nie oznacza równości."Jesteście gotowi, żeby zacząć Eurowiosnę?" – pytali prowadzący na sobotniej konwencji partii Roberta Biedronia , podczas której przedstawiono 13 kandydatów, którzy wystartują do wyborów do Parlamentu Europejskiego z pierwszych miejsc na listach Wiosny.W aż ośmiu okręgach "jedynkami" na listach partii Roberta Biedronia okazały się kobiety . W czasie prezentacji uczestnicy konwencji zebrani w warszawskich klubie Palladium łączyli się z przedstawicielami kolejnych okręgów wyborczych, którzy odczytywali nazwisko lokalnego kandydata z koperty.