To może być ostatni raz, gdy majstrujemy przy zegarkach. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

uż niedługo wskazówki zegarów zostaną przesunięte o godzinę do przodu, z 02:00 na 03:00. To doroczna tradycja, ale wkrótce ten zwyczaj może przejść do historii, ze względu na trwające w tej sprawie prace w Komisji Europejskiej. Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni wypada w 2019 r.?Przesunięcie zegarków powoduje efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Taki pogląd jest utrzymywany lat, chociaż sezonowe przestawianie wskazówek ma w dzisiejszych czasach coraz mnie sensu. W 2019 r. zegarki na czas letni przestawimy w niedzielę w nocy, 31 marca (z godziny 2 na godzinę 3). To oznacza, że w tę jedną noc pośpimy godzinę krócej.We wrześniu zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. Na takie rozwiązanie musiałyby się jednak zgodzić wszystkie kraje UE.Ostatnio w Polsce przeprowadzono badanie na temat potrzeby przestawiania zegarków. Wyniki pokazują, że Polacy chcą zniesienia zmian czasu. Większość z nich – blisko 80 proc. – preferuje pozostanie przy czasie letnim.Kluczowe przy ogólnoeuropejskim zniesieniu zmiany czasu będą porozumienia między sąsiadującymi ze sobą krajami. Polska skłania się do przejścia na czas letni, natomiast inne kraje, np. skandynawskie, opowiadają się za czasem zimowym. Konsultacje mają rozpocząć się niebawem.