Załamanie pogody w większości kraju. Na tej mapie dosadnie widać, co się dzieje w Polsce

We wtorek w większości kraju będzie wiało i można spodziewać się oblodzeń na drogach. Ocieplać powinno się stopniowo od środy. • Fot. Screen / Windy.com

Redakcja naTemat

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

adeszło załamanie pogody. W przeważającej części Polski na wtorek zapowiadany jest silny wiatr, a temperatura może spadać poniżej zera, co skutkować będzie gołoledzią. IMGW wydał ostrzeżenia dla województw w całym kraju. Jednak jest i dobra wiadomość. Będzie coraz cieplej i słoneczniej już od środy.Wiatr da się we znaki szczególnie mieszkańcom centrum Polski i północy kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia . Wynika z nich, że wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h. Alerty obowiązują w siedmiu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i lubelskim.Oblodzenia mogą być niebezpieczne dla kierowców na ulicach i drogach województw śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W tych regionach IMGW przewiduje spadek temperatury poniżej zera. Skutkować to będzie zamarzaniem mokrych nawierzchni. Bo wcześniej w wielu częściach Polski padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy z wtorku na środę temperatura może spadać do 2 stopni poniżej zera.Wystarczy powiedzieć, że – jak podaje na Twitterze GDDKiA – rano na drogach krajowych pracowały 92 pojazdy do zimowego utrzymania. A kiedy znów przyjdzie wiosna? Spokojnie, od środy znów stopniowo będzie coraz lepiej. Prawdziwe rozpogodzenie ponownie zapowiadane jest na weekend. W sobotę ma być ciepło i słonecznie.Znane są także długoterminowe prognozy pogody na Wielkanoc . Według serwisu AccuWeather w Wielką Niedzielę ma być około 15 kresek powyżej zera i prawdopodobnie spadnie deszcz. Nieco chłodniej będzie w lany poniedziałek i zanosi się na to, że fani oblewania nie będą potrzebowali wiader.źródło: IMGW