Niepełnosprawni czują się oszukani przez rząd PiS. Będzie kolejny wielki protest w Warszawie

W 2018 r. w Sejmie odbył się protest osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

24 organizacje osób niepełnosprawnych będą protestować w Warszawie – podaje RMF FM. To odpowiedź na ogłoszenie przez PiS tzw. piątki Kaczyńskiego. Środowiska osób niepełnosprawnych poczuły się wykluczone i już wcześniej zapowiedziały manifestację na 23 maja."O godne życie osób z niepełnosprawnościami" – pod takim hasłem ma się odbyć majowy protest organizacji osób niepełnosprawnych w stolicy. Według RMF FM protestujący przedstawią czternaście postulatów, w tym niezmienny od miesięcy dotyczący 500 złotych dodatku do renty socjalnej.– Słyszeliśmy, że państwo zbankrutuje, jeżeli niepełnosprawni dostaną dodatek, przed wyborami pieniądze w budżecie się znalazły – zauważyła Iwona Hartwich, liderka ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. manifestacji środowisk osób niepełnosprawnych mówi się od dłuższego czasu. Protest odbędzie się 23 maja, trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego . Pod koniec lutego Iwona Hartwich wyjaśniała, że decyzja o planowanym zgromadzeniu jest bezpośrednią odpowiedzią na konwencję Prawa i Sprawiedliwości , podczas której Jarosław Kaczyński zapowiadał pomoc dla emerytów czy dodatkowe środki na 500+.– Nie jesteśmy dla nich nawet trzecim sortem – stwierdziła Iwona Hartwich, odnosząc się do wystąpienia szefa PiS. Liderka ubiegłorocznego protestu dodała, że w tym roku manifestacja zacznie się przed Pałacem Prezydenckim. Potem zgromadzeni przejdą przed Kancelarię Premiera i budynek Sejmu.– Mamy kilka gorzkich słów do powiedzenia panu prezydentowi, który był u nas w Sejmie, i tak naprawdę osoby niepełnosprawne czują się bardzo oszukane, bo on wlał wiele nadziei w nasze serca, choć później nic się nie wydarzyło – przyznała Hartwich.Osoby niepełnosprawne to kolejna grupa społeczna, która zdecydowanie odpowiedziała na ostatnie zapowiedzi PiS. Przypomnijmy, że do strajku szykują się nauczyciele . Domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 tys. zł. To ich główny postulat, od którego spełnienia uzależniają odstąpienie od protestu.