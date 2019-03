Politycy PiS przekonują, ile zarabia Sławomir Broniarz. Szef ZNP nie ma zamiaru tego komentować

Politycy PiS twierdzą, że Sławomir Broniarz zarabia 12 tys. zł. Szef ZNP nie ujawni wysokości swojego wynagrodzenia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

westia moich zarobków jest tylko i wyłącznie wewnętrzną sprawą ZNP – powiedział Sławomir Broniarz w Polsat News. W ten sposób odniósł się do publicznych zapewnień polityków PiS, że szef ZNP zgarnia co miesiąc 12 tys. zł.Sprawę zarobków Sławomira Broniarza poruszył w poniedziałek Dominik Tarczyński z PiS . Poseł na antenie Polskiego Radia 24 nie oszczędził działaczy bezpośrednio związanych z ideą strajku nauczycieli . Ostro skrytykował m.in. przewodniczącego OPZZ Jana Guza. – Przez 8 lat rządów Platformy siedział i pobierał, jak pan Sławomir Broniarz 12 tysięcy. To zawodowy związkowiec – oceniał.O wspomniane 12 tys. zł Broniarz został zapytany przez Piotra Witwickiego w Polsat News. – ZNP jest organizacją niezależną, samorządną i moje zarobki określa regulamin pracowników zarządu głównego. Różnica między mną a posłami PiS polega na tym, że na ich wynagrodzenie składają się moje podatki, natomiast żaden poseł PiS, żaden dziennikarz nie partycypuje w moim wynagrodzeniu – podkreślał lider ZNP.Broniarz przekonywał widzów, że kwestia jego zarobków "jest tylko i wyłącznie wewnętrzną sprawą ZNP", a wcześniej bronił się, że na jego dochody składają członkowie Związku i nie korzysta z żadnych dopłat budżetowych.źródło: Polsat News