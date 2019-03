Bilbo Baggins wyrusza w podróż... do teatru. Spektakl "Hobbit" zostanie wystawiony w Polsce

Fani "Hobbita" będą mogli go zobaczyć na teatralnej scenie. I to w dodatku polskiej • Fot. Kadr z filmu "Hobbit: Niezwykła podróż" / IMDB

B

yła książka, był film, przyszedł czas na spektakl teatralny. "Hobbit" – historia, która 82 lata temu powstała w głowie J.R.R. Tolkiena – zostanie wystawiona na scenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. To jedyny teatr w Polsce, w którym zobaczymy dzieje Bilba Bagginsa.W sprawie pozyskania praw do wystawienia "Hobbita" Tolkiena reżyser Grzegorz Suski negocjował z hollywoodzką agencją blisko rok. W końcu się udało, a Polacy będą mogli zobaczyć w białostockim Teatrze Dramatycznym adaptację słynnej książki.– To będzie wersja sceniczna książki "Hobbit" Tolkiena. Postanowiliśmy zrobić "Hobbita" tak, jak chciał Tolkien. Będzie więc to spektakl oparty na mitologii, bez współczesnych wstawek – mówił Suski. Może to ucieszyć fanów pisarza, którzy krytykowali trzyczęściową serię w reżyserii Petera Jacksona Dlaczego padło akurat na teatr w Białymstoku? – Na scenie zagrają 33 osoby. Tylko tutaj mogłem znaleźć taką dużą obsadę. (...) Duże znaczenie ma też fakt, że w Białymstoku istnieją świetne pracownie, które zajmują się sztuką kostiumograficzną czy charakteryzacją – mówił reżyser spektaklu, który wyraził również nadzieję, że "Hobbitem" zainteresują się dzieci i młodzież.Premiera "Hobbita" w Teatrze Dramatycznym odbędzie się 11 maja. Są już również bilety na kilka majowych pokazów. Ich sprzedaż ruszyła 20 marca na stronie internetowej teatru . Licencja, którą zdobyli twórcy, jest ważna przez trzy lata, więc każdy chętny zdąży obejrzeć przygody hobbita Bilba Bagginsa w Śródziemiu.źródło: Białystok Online