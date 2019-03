Parlament Europejski przegłosował Artykuł 13. Co się zmieni dla internautów?

Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o prawie autorskim, a w niej kontrowersyjny artykuł 13. Czy liczba memów w internecie spadnie? • kolaż memów z: kwejk.pl, fb.com/nowoczesnymaiozm, wykop.pl

G

rozi nam ograniczenie przestrzeni do swobody wypowiedzi – ostrzega Natalia Mileszyk, prawniczka z Centrum Cyfrowego. Dziś Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę o prawie autorskim, a w niej kontrowersyjny Artykuł 13.: Europosłowie przyjęli dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, której aspiracyjnym celem było dostosowanie prawa autorskiego do cyfrowej rzeczywistości. Duże kontrowersje i protesty wywoływał przede wszystkim trzynasty artykuł tej dyrektywy (siedemnasty po zmianach numeracji), szczególnie wśród internautów.Artykuł 13 nakłada nowy obowiązek na platformy internetowe, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, których użytkownicy dzielą się treściami takimi jak teksty, zdjęcia, filmiki, muzyka... Zgodnie z nowym prawem serwisy te będą musiały proaktywnie monitorować to co zamieszczają internauci i na bieżąco sprawdzać, czy nie łamią oni prawa autorskiego.Obecnie sprawdzają to wtedy, gdy dostaną zgłoszenie o możliwym złamaniu prawa autorskiego. Dyrektywa nakłada na nie obowiązek proaktywnego monitorowania sieci, wyszukiwania tych naruszeń. Obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich dużych platform komercyjnych.Wtedy to właśnie te platformy internetowe będą odpowiadać za ewentualne naruszenia praw autorskich, którego nie wychwyciły. W praktycy to znaczy, że Facebookowi, Twitterowi i innym podobnym serwisom będzie się opłacało bardzo restrykcyjnie pilnować treści zamieszczanych przez użytkowników i usuwać nawet to, co nie narusza prawa autorskiego - tak na wszelki, aby na pewno uniknąć odpowiedzialności. Ucierpią na tym internauci.Mówiąc najprościej: ograniczona zostanie przestrzeń do swobody wypowiedzi. Podam przykład z ostatnich dni. YouTube, na którym już działają algorytmy monitorujące, usuwa mnóstwo filmików pod zarzutem naruszenia praw autorskich. I jeśli rzeczywiście chodzi o naruszenia, to dzieje się dobrze. Gorzej, że algorytm wylewa dziecko z kąpielą.Na przykład ostatnio YouTube usunął nagranie z protestu młodych przeciw zmianie klimatu tylko dlatego, że w tle można było usłyszeć muzykę dochodzącą z jednej z kawiarni. Algorytm nie odróżnia takich przypadków od kopiowania cudzej twórczości. Nie wie też, co to cytat, pastisz, czy inny dozwolony użytek.Dokładnie. Algorytm działa automatycznie, nie łapie kontekstu. Właśnie w ten sposób ograniczy nasze funkcjonowanie w internecie i prawo do dzielenia się informacjami. Oczywiście zawsze można mieć nadzieję, że za te 2-3 lata, gdy dyrektywa będzie już wdrożona, algorytmy będą tak zaawansowane, że będą potrafiły odróżnić cytat od kopiowania. Jestem jednak sceptyczna by było to możliwe tak szybko, jeśli w ogóle.Znacznie ograniczy liczbę dostępnej twórczości nielicencjonowanej, kulturę remiksu, bo algorytm nie zorientuje się, że użytkownik wcale nie złamał prawa autorskiego, a skorzystać z dozwolonego użytku.Bardzo poważnym problemem jest to, że każde państwo może wdrażać to prawo na swój sposób. To oznacza, że w Unii będzie mogło być nawet 28 (wkrótce 27) różnych systemów w tej kwestii. I choć będą różnić się w pozornie drobnych rzeczach, to gdy przyjdzie do sporu twórcy z kimś z innego państwa, to będzie spory bałagan prawny.Tak. Pilnować tego, jakie rozwiązania chce przyjąć rząd w ich kraju i oprotestowywać te, które są niebezpieczne, jak np. brak skutecznej ścieżki odwoławczej od decyzji platformy internetowej o zablokowaniu treści.