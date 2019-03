To miał być pierwszy w historii kosmiczny spacer dwóch kobiet. Nie odbędzie się z absurdalnego powodu

Pierwszy w historii kosmiczny spacer dwóch kobiet wciąż przed nami • Fot. Screen z Twittera / Christina H Kocha

miało być tak pięknie. Pod koniec marca dwie kosmonautki z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej miały "pospacerować" w Kosmosie. Byłoby to wielkie wydarzenie – pierwszy w historii spacer żeńskiego zespołu miał odbyć się z okazji przypadającego na marzec Miesiąca Historii Kobiet. Tyle, że się nie odbędzie. A wszystko z powodu... skafandra.Anne McClain i Christina Koch miały opuścić stację i wyjść w przestrzeń kosmiczną 29 czerwca. Podczas spaceru , który łącznie z przygotowaniami ma potrwać sześć i pół godzin, kosmonautki miały zainstalować nowe baterie.Jednak spacer, który miał być momentem historycznym i milowym w światowej historii kobiet, jednak się nie odbędzie. Z powodu... ubrania. W poniedziałek NASA wydało oświadczenie, w którym poinformowała, że McClain i Kocha nie wyjdą razem w przestrzeń kosmiczną "po części z powodu braku dopasowanych skafandrów kosmicznych dla astronautek".O co dokładnie chodzi? "McClain dowiedziała się podczas swojego pierwszego spaceru kosmicznego, że skafander średniego rozmiaru – w szczególności górna część skafandra na klatkę piersiową – pasuje jej najlepiej. Ponieważ tylko jeden średniej wielkości skafander może być gotowy do piątku 29 marca, założy go Koch" – poinformowało NASA.Na pierwszy w historii żeński spacer musimy więc poczekać. Szkoda jednak, że z tak absurdalnego powodu. Jak widać, rozmiary kobiecych ubrań czy skafandrów wciąż są dla niektórych problematyczne.Pierwszą kobietą w historii, która odbyła spacer kosmiczny, była 35 lat temu Rosjanka Swietłana Sawicka. Stację Salut-7, na której była inżynierem pokładowym, opuściła na 3 godziny i 35 minut.źródło: The Guardian