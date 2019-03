Foremniak miała ciężką przeprawę u Wojewódzkiego. Padły słowa, po których aktorka mogła się obrazić

Kuba Wojewódzki do Małgorzaty Foremniak: Stara proca jeszcze trzeszczy. • Fot. Kadr z programu "Kuba Wojewódzki" w TVN

uba Wojewódzki w swoim programie nie oszczędza zaproszonych gości. Zawsze próbuje ich zagiąć trudnymi, często intymnymi pytaniami. Ostatnio na słynnej kanapie u "króla TVN" pojawiła się Małgorzata Foremniak, która wyraźnie wczuła się w tę konwencję. Nie obraziła się, kiedy prowadzący przytoczył zaskakujący komentarz na jej temat.Małgorzata Foremniak była gościem najnowszego odcinka programu "Kuba Wojewódzki". – Obiecuję, dzisiaj nie będzie o seksie – zapewniał prowadzący swojego gościa. Szybko okazało się, że w rozmowie nie zabraknie intymnych pytań. To jednak nie stanowiło żadnego problemu dla aktorki, która na życzenie dziennikarza, zagrała nawet na harmonijce. Kuba Wojewódzki dopytywał Foremniak, jak to jest być singielką. – Miałam dużo różnych przeżyć – lepszych gorszych i dlatego jestem osobą już zdystansowaną – wyjaśniała. Jeszcze ciekawiej zrobiło się jednak w momencie, kiedy prowadzący przeszedł do pytań o wiek. I odczytał jeden z komentarzy na temat Foremniak.– Taki cytat o tobie znalazłem: Stara proca jeszcze trzeszczy – przytoczył. Aktorka wcale nie obraziła się po tym stwierdzeniu, a wszystko obróciła w żart. Po chwili do rozmowy wtrącił się drugi z gości siedzących na kanapie – Szymon Majewski. – A bycie procą co? Procentuje – stwierdził.