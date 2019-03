Kaczyński się uśmiechnie, gdy zobaczy te wyniki. PiS w nowym sondażu trzyma rywali na lekki dystans

Jarosław Kaczyński może być zadowolony z nowego sondażu przed wyborami do PE. • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

iS wygrałoby wybory do Parlamentu Europejskiego, gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę. Nowy sondaż na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski pokazał również, że frekwencja w wyborach wyniosłaby 57 proc.Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyłoby w wyborach do PE i to ze sporą przewagą – tak wynika z badania opublikowanego przez WP. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, partia Jarosława Kaczyńskiego zgarnęłaby 35,5 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 28,8 proc. Trzecia lokata przypadła Wiośnie. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowałoby 11,3 proc. wyborców.Na kolejnej pozycji znalazł się ruch Kukiz’15 (6 proc.). Dalej mamy Konfederację Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy (3,3 proc.) oraz Lewicę Razem (1 proc.). Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu 1 proc. głosów. Do urn poszłoby 57 proc. uprawnionych do głosowania.W badaniu na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski zapytano również o poparcie dla dwóch największych partii – PiS i PO. Jeśli w wyborach do PE startowałyby tylko te ugrupowania, PiS zgarnęłoby 44 proc. głosów, a PO 42 proc.Sondaż dla WP to kolejne badanie, na którego wyniki Jarosław Kaczyński może patrzeć z uśmiechem na twarzy. Kilka dni temu opublikowano sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Na obóz rządzący chciało głosować 42,2 proc. Polaków (co było wzrostem o 3,7 p.p. względem lutowego badania). Druga Koalicja Europejska zdobyła 39,3 proc. poparcia (wzrost o 5,9 p.p.).źródło: Wirtualna Polska