Śpiewać każdy może... Radwańska pozazdrościła Godlewskim i też nagrała piosenkę

Najpierw "taniec z Gwiazdami" teraz to... • Fot. screen z facebook.com/AgaRadwanskaPolskiFanClub

Bartosz Świderski

O





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

dkąd Agnieszka Radwańska przeszła na sportową emeryturę, widać, że jej pomysł na dalszą karierę to ścieżka celebrycka. Zaczęło się od udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz przyszła kolej na nagranie piosenki. Wyszło... dyskusyjnie.– Z okazji mojego benefisu, który już 21 maja odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie, dostałam propozycję nagrania piosenki z Caroline Wozniacki. Zgodziłam się, to jedno z moich marzeń, które chciałam zrealizować po zakończeniu kariery – stwierdziła Radwańska. W sieci już pojawił się teledysk do polsko-angielskiego utworu "We Love Tennis", który śpiewają w duecie obie tenisistki. Muzykę do niej stworzył Piotr Rubik, a tekst napisał autor-gigant polskiego rynku muzycznego Jacek Cygan "Welcome to the show, siała baba mak" – takimi słowami zaczyna się piosenka. Co wspólnego z tenisem ma baba, która siała mak, nie wiadomo, ale "polskości" temu utworowi odebrać nie można.Piosenka została zapewne nagrana w celach humorystycznych, ale nie ma pewności, że wyszło zabawnie i na luzie.źródło: radiozet.pl