"To prawdziwy polski młot". Gwiazda filmów porno opowiedziała o relacji z Gortatem

wiazda filmów porno Lisa Ann wyznała, że spotykała się z Marcinem Gortatem. W amerykańskim podcaście opublikowanym na YouTube stwierdziła, że koszykarz zasłużył na to, by nazywać go "polskim młotem". Marcin Gortat to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. Co prawda koszykarz w lutym odszedł z Los Angeles Clippers - klub zwolnił go poprzez wykupienie kontraktu - jednak media o nim nie zapomniały.Niespodziewanie Gortat znowu znalazł się w centrum uwagi za sprawą wywiadu, którego udzieliła… amerykańska gwiazda filmów porno. Lisa Ann szczerze opowiedziała o relacji z koszykarzem. – Wolałabym powiedzieć, że się widywaliśmy. Randkowanie brzmi zbyt poważnie – stwierdziła.Ann wyznała, że podczas pewnego meczu znalazła się wokół "króliczków Playboya". – Wiedziałam, że wtedy zwróci na mnie uwagę. Trochę wyglądałam jak ich mama. I zwrócił na mnie uwagę. Tej nocy miałam jego numer telefonu i tak to się zaczęło – wspominała.Gwiazda filmów porno wyjaśniła, że relacja z Gortatem łączyła ją cały sezon. – Przyjeżdżałam, spędzaliśmy razem dzień i wracałam do domu – mówiła. W końcu Ann została zapytana o to, czy określenie "polski młot" pasuje do Gortata. – Z pewnością jest polskim młotem – stwierdziła.Marcin Gortat w Los Angeles Clippers nie był postacią pierwszoplanową. W 47 meczach przebywał na boisku średnio przez 16 minut. Niedawno głośno było o innych kłopotach koszykarza, tym razem osobistych. Marcin Gortat rozstał się z aktorką Alicją Bachledą-Curuś . Parę miały poróżnić różnice charakteru, a także chęć większego skupienia się na własnych planach zawodowych.