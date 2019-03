Czy to naprawdę profil prezydenta RP? Nie uwierzycie, co Andrzej Duda pokazał na Instagramie

Prezydent Andrzej Duda w zakładach mięsnych. Pokazał... jak robi się szynkę. • Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

ndrzej Duda nie raz udowadniał, że w mediach społecznościowych czuje się bardzo swobodnie. Czasem wrzuci selfie, innym razem wda się w dyskusję z internautami. Teraz prezydent pochwalił się zdjęciami i nagraniem z niecodziennej wizyty. Internauci szybko podsumowali jego zaskakującą aktywność.Czy to na pewno profil prezydenta Polski? Takie pytanie może sobie zadać każdy, kto zobaczy ostatnie posty Andrzeja Dudy na Instagramie."Nowa Wieś Szlachecka. Wraz z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim odwiedziliśmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego 'Płatek' prowadzony przez Marzenę i Janusza Zalarskich" – napisał na Instagramie Andrzej Duda. W swoim poście pokazał też kilka zdjęć, a na nich m.in. smażącą się kiełbasę.Osobny wpis prezydent poświęcił procesowi przygotowania szynki. Głowa państwa wyjaśniła, że na nagraniu jeden z najlepszych pracowników firmy prezentuje, jak to wszystko wygląda. "Warto zobaczyć" – przekonuje Duda.Swoje posty prezydent promuje także za pośrednictwem Twittera. Nietrudno zgadnąć, że internauci szybko zareagowali na tą niecodzienną aktywność."Proszę popatrzyć posmakować. Potem ino kasza ze skwarkami będzie" – stwierdził jeden z użytkowników (pisownia oryginalna - red.). Inni byli bardziej złośliwi. "Żeby z nudów opowiadać o przygotowaniu szynki, to trzeba być Adrianem" – brzmi kolejny wpis.Jeden z użytkowników zastanawiał się, czy prezydent nie ma się czym zająć. "500 tysięcy nauczycieli może zaraz zacząć strajk, młode nauczycielki zarabiają po 1800 zł, a Pan o szynce...?" – stwierdził.Ktoś inny w komentarzu poszedł na całość i porównał Dudę do… Kim Dzong Una. "Wizyta gospodarcza" – brzmiał komentarz.