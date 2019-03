Polacy docenili Dudę i Morawieckiego. W tym sondażu okazali się bezkonkurencyjni

Sondaż CBOS. Polacy najbardziej ufają Dudzie, Kaczyńskiemu i Kukizowi. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ndrzej Duda został liderem najnowszego sondażu CBOS – prezydent cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków. Drugie miejsce w badaniu zajął premier Mateusz Morawiecki. Najbardziej negatywne wyniki w kontekście zaufania uzyskali Grzegorz Schetyna i Jarosław Kaczyński.Zaufanie do Andrzeja Dudy w nowym sondażu CBOS wyraziło 64 proc. badanych. Drugie miejsce z wynikiem 55 proc. zajął Mateusz Morawiecki. Na najniższym stopniu podium znalazł się Paweł Kukiz, któremu ufa 46 proc. ankietowanych.Dalej wyniki w sondażu wyglądają bardzo podobnie. Zbigniew Ziobro i Beata Szydło uzyskali po 44 proc. Elżbieta Rafalska i Jarosław Kaczyński mieli po 42 proc. Mariusz Błaszczak uzyskał 38 proc., Robert Biedroń 36 proc., a Jarosław Gowin 30 proc. Poniżej pełna lista polityków uwzględnionych w sondażu CBOS.Okazało się, że w rankingu nieufności niechlubnym liderem został Grzegorz Schetyna. Tuż za nim znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa tyle samo osób, ile wyraża wobec niego ufność – 42 proc.CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-14 marca 2019 r. na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki mają powody do zadowolenia nie tylko ze względu na sondaż CBOS. Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public poparcie dla prac rządu rozkłada się po równo. 43 procent – tylu ankietowanych wyrażało zadowolenie, jak i dezaprobatę wobec działań rządu. Niemniej jednak rząd jest na fali wznoszącej.W sondażu Kantar Public zyskał też prezydent. Pozytywnie wypowiedziało się o nim 49 proc. ankietowanych. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do lutowego sondażu. 39 proc. była negatywnie nastawiona do działalności prezydenta. "Nie mam zdania" odpowiedziało 12 procent badanych.