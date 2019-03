MSZ było hojne dla Tadeusza Rydzyka. Resort ujawnił, ile przekazał na jego działania

Prawie 600 tys. zł dotacji z MSZ w 2018 r. na przedsięwzięcia ojca Tadeusza Rydzyka. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rawie 600 tys. zł w ubiegłym roku przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na przedsięwzięcia ojca Tadeusza Rydzyka. Chodzi o umowy zawarte z Fundacją Lux Veritatis oraz Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. O treści odpowiedzi, jaką otrzymał z ministerstwa, poinformował Marcin Kierwiński z PO."Ponad pół miliona złotych resort spraw zagranicznych przeznaczył na tajemnicze dotacje celowe w wyniku umów zawartych z Fundacją Lux Veritatis oraz Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej" – stwierdził na Facebooku Marcin Kierwiński, który wcześniej w tej sprawie wystosował interpelację poselską. Polityk w swoim poście pokazał odpowiedź, jaką otrzymał z MSZ. Resort dokładnie wskazał, gdzie trafiły przekazane pieniądze.Okazuje się, że w 2018 r. toruńska Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dostała dwie dotacje. Obie przekazano w maju i wynosiły one 260 tys. zł oraz 156 780 zł. To daje w sumie ponad 416 tys. zł.Pieniądze z MSZ trafiły również na konto Fundacji Lux Veritatis, która jest nadawcą Telewizji Trwam . Tu mowa o jednym przelewie na kwotę 180 tys. zł. Trzy dotacje, o których mowa w odpowiedzi resortu, to łącznie 596 780 zł.Niedawno Tadeusz Rydzyk prosił słuchaczy Radia Maryja o wsparcie finansowe jego fundacji. Redemptorysta przekonywał, że skoro każdy może przekazać 1 proc. ze swoich podatków na szczytny cel, ta niech przekaże pieniądze tam, gdzie "posłużą wychowywaniu młodzieży".