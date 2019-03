Ruch Prawdziwa Europa bez swoich gwiazd. Faworyci o. Rydzyka trafili na listy Prawa i Sprawiedliwości

Partia nie wystawi wielu głośnych nazwisk do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

owiązany ze środowiskiem Radia Maryja Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi ogłosił swoje listy do Parlamentu Europejskiego. Jak się jednak okazuje, większość z głośnych nazwisk kojarzonym z ojcem Rydzykiem wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości – informuje "Rzeczpospolita".

To sytuacja dość zaskakująca, ponieważ ugrupowanie, które grozi konsekwencjami prawnymi za nazywanie go "partią Rydzyka" , miało być bezpośrednim środkiem nacisku na PiS, wszak partia Jarosława Kaczyńskiego nie spełnia wielu postulatów środowiska toruńskiego – choćby w kwestii aborcji.



Długo spekulowano o tym, że powstanie Ruchu Prawdziwa Europa to bezpośredni efekt pogorszenia stosunków Kaczyńskiego i o. Rydzyka. Pojawiły się nawet pogłoski, że nowe ugrupowanie zaliczą choćby Antoni Macierewicz czy Jan Szyszko.



Nic z tego się jednak nie stało. I choć partia została zarejestrowana przez europosła Mirosława Piotrowskiego, a w poniedziałek nawet pokazano listy do PE, to brakuje na nich głośnych nazwisk.



Ruch Prawdziwa Europa startuje razem z Prawicą Rzeczypospolitej i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin. Na listach są choćby Marian Piłka czy poseł Jan Klawiter. Gwiazd jednak nie ma – a spekulowano nawet o wspomnianych Macierewiczu czy Szyszce.



Według "Rzeczpospolitej" faworyci ojca Rydzyka ostatecznie wystartują z list PiS. I tak obecna eurodeputowana Urszula Krupa ma dostać trójkę w Łodzi, to samo miejsce w Toruniu dostanie radny PiS Przemysław Przybylski, a Elżbieta Kruk nawet jedynkę w Lublinie. Z kolei z piątego miejsca w Toruniu ma wystartować Zbigniew Girzyński. To były parlamentarzysta PiS, ale obecnie bardziej związany z radiem.



Czemu "gwiazdy Rydzyka" wystartują więc z list PiS? Według "Rz" środowisko Radia Maryja jest rozczarowane brakiem impetu w nowej inicjatywie. Osłabiają ją również ruchy PiS, które oferuje miejsca na swoich listach.źródło: Rzeczpospolita