Małostkowy jak Jędraszewski. Arcybiskup nagle zrezygnował z odprawienia mszy za ks. Tischnera

Abp. Jędraszewski nagle zrezygnował z odprawienia mszy św. za ks. Józefa Tischnera. Czy powodem było to, że nagrody im. słynnego filozofa dostali ojciec Leon Wiśniewski i małżeństwo Owsiaków? • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

etropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski nie odprawił mszy świętej w intencji ks. Józefa Tischnera. Od niej miały rozpocząć się uroczystości upamiętniające zmarłego duchownego-filozofa. Dziwnym trafem w kalendarzu hierarchy pozycja ta zniknęła tuż po tym, jak ogłoszono tegorocznych laureatów nagrody ks. Tischnera. Msza w intencji zmarłego w 2000 r. księdza Tischnera odbyła 27 marca się w krakowskiej kolegiacie św. Anny. To już 19. edycja Dni Tischnerowskich, które co roku przyciągają tłumy słuchaczy.Wśród laureatów nagrody był między innymi ojciec Ludwik Wiśniewski (porwał tłumy podczas uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza ) – za książkę "Nigdy nie układaj się ze złem. 50 lat zmagań o Kościół i Polskę" i małżeństwo Owsiaków – za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Dla wyjaśnienia, o. Wiśniewski jako jeden z nielicznych księży otwarcie krytykuje polityczne zaangażowanie biskupów. A o stosunku katolickich hierarchów do Jerzego Owsiaka i WOŚP nie trzeba nawet wspominać.Jeszcze 14 lutego w kalendarium metropolity Jędraszewskiego, które rozsyła biuro prasowe kurii, widniała msza święta. Jednak 22 marca już jej nie było – podaje "Gazeta Wyborcza". Sekretarz abpa Jędraszewskiego poinformował, że mszę św. odprawi kto inny.– Dostaliśmy telefon z wiadomością, że mszę odprawi ks. prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego – powiedział Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poza krótkim komunikatem nie było żadnego wyjaśnienia tej decyzji.O powody niezrozumiałej decyzji "GW" pytała także służby prasowe metropolity. Odpowiedź nie nadeszła. Wtedy padło pytanie czy abp. Jędraszewski bojkotuje Dni Tischnerowskie. Odpowiedzi także nie było. – Ustalenia są takie, że odpowiedzi nie będzie – poinformowało ostatecznie biuro prasowe.Ostatnio arcybiskup Jędraszewski przewodził konferencji prasowej poświęconej przypadkom pedofilii w Kościele katolickim . Niestety, zdaniem wielu, duchowny pokazał, że polscy księża nadal nie potrafią zmierzyć się z problemem, który bulwersuje dużą część opinii publicznej.Abp Jędraszewski mówił o pokucie i przebaczeniu dla sprawców. Zabrakło natomiast współczucia dla nieletnich ofiar księży.Wystąpił też ze swego rodzaju odezwą na tematy obyczajowe . "Współżycie między kobietą i mężczyzną zostało pozbawione elementu prokreacji, otwierając tym samym drogę homoseksualnemu lobbingowi" – powiedział abp. Jędraszewski, odnosząc się do deklaracji LGBT, która wywołała liczne kontrowersje.źródło: " Gazeta Wyborcza