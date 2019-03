Jaki ostro rywalizuje z Szydło przed wyborami do PE. Na razie wypada zaskakująco dobrze

Wybory do PE. Beata Szydło będzie ostro rywalizować z Patrykiem Jakim. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

atryk Jaki powalczy o mandat w PE z trzeciego miejsca w okręgu Małopolska - Świętokrzyskie. Już wiadomo, że wiceminister sprawiedliwości nie będzie miał łatwo, bowiem "jedynką" na tej liście jest Beata Szydło. Zapowiada się między nimi ostra rywalizacja, ale jak się okazuje na razie były kandydat na prezydenta Warszawy wypada zaskakująco dobrze.– Szydło robi się coraz bardziej aktywna w mediach. Organizuje tweetupy. Widać, że chce poszerzyć swój elektorat. Choć jest bezkonkurencyjna w swoim regionie, to boi się że między nią a Jakim nie będzie aż tak dużej przewagi – mówi rozmówca, na którego powołuje się Joanna Miziołek z "Wprost". Patryk Jaki także wczuł się już w klimat kampanii przed wyborami do PE. W czwartek na Twitterze opublikował nagranie zawierające kadry z jego spotkań na Podhalu. Polityk zapowiedział też swoje wizyty m.in. w Rabce i Myślenicach.Dziennikarka "Wprost" podaje, że na razie wewnętrzne badania są korzystne dla Patryka Jakiego. Wiceminister sprawiedliwości ma mieć większe poparcie niż Ryszard Legutko, który na małopolsko-świętokrzyskiej liście znalazł się na drugim miejscu.O starcie Patryka Jakiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówiło się od zakończenia kampanii samorządowej. Okazało się jednak, że kampania wiceministra sprawiedliwości nie będzie taka łatwa. Jego start miała blokować sama Beata Szydło. I to po to, aby pobić rekord Jerzego Buzka.Przypomnijmy, że Jerzy Buzek jako były premier, kandydując do Europarlamentu z list PO, dwukrotnie zdobył najlepszy wynik w kraju. W 2004 roku dostał ponad 170 tysięcy głosów, a w 2009 – ponad 390 tysięcy.Podczas konwencji PiS w Jasionce na Podkarpaciu byli obecni liderzy list partii ze wszystkich okręgów w wyborach do PE . Czołowi politycy z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego podpisali też specjalną deklarację europejską.Przypomnijmy, że "jedynkami" z partii Kaczyńskiego zostali m.in. szef sztabu PiS Tomasz Poręba, szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska oraz Anna Fotyga.źródło: Wprost.pl