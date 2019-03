To nie koniec zmian w zarządzie TVP. Jacek Kurski może dostać nowe wsparcie

Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, która zdecyduje o powołaniu nowego członka zarządu TVP. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ygląda na to, że będą kolejne zmiany w Telewizji Polskiej. Jak podaje "Press", po tym, jak zawieszono Piotra Pałkę, Rada Mediów Narodowych może powołać do zarządu TVP Mateusza Matyszkowicza.Zwołane na czwartek posiedzenie Rady Mediów Narodowych ma związek z niedawną decyzją rady nadzorczej TVP o zawieszeniu członka zarządu TVP Piotra Pałki . Pałka swoje stanowisko zajmował przez… tydzień. Do zarządu powołano go niedawno razem z Marzeną Paczuską Oficjalnym powodem zawieszenia był proces wytoczony przez Pałkę TVP z powodu jego zwolnienia w połowie 2018 roku. Nieoficjalnie wiadomo, że za zawieszeniem Pałki lobbował Jacek Kurski, który chciał odzyskać pełnię władzy w TVP.RMN nie może anulować decyzji rady nadzrorczej TVP o zawieszeniu Pałki, ale ma możliwość powołania na jego miejsce innej osoby. Według informatorów "Presserwisu" kandydatem do zarządu jest Mateusz Matyszkowicz, wicedyrektor biura programowego TVP ds. repertuaru, który ponad dwa lata temu na antenie radiowej Trójki zastąpił Michała Nogasia Rada może też nie podjąć żadnej decyzji i pozostawić Piotra Pałkę zawieszonego w obowiązkach członka zarządu TVP, pozostawiając telewizję w rękach prezesa Kurskiego.Wydaje się, że powołanie kogoś na miejsce Pałki wydaje się nieuniknione, szczególnie po tym, jak członkini RMN Elżbieta Kruk wbiła szpilę Jackowi Kurskiemu . Posłanka PiS w programie "Onet Opinie" stwierdziła, że prezes TVP potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Ponadto jej zdaniem telewizja publiczna w wersji Kurskiego jest "trochę paździerzowa w zakresie informacji".źródło: Press.pl