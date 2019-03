Członek PiS dał się nagrać w kompromitującej sytuacji. Próbował przekupić radną z Wołomina

Radny PiS z Wołomina miał próbować załatwić pracę samorządowiec z konkurencyjnego klubu w zamian za zmianę barw - na PiS. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

adio Zet dotarło do nagrania, w którym radny PiS z Wołomina proponuje radnej z klubu burmistrz Elżbiety Radwan, że uratuje ją od wygaszenia mandatu przez wojewodę. Ma jeden warunek: to zmiana partyjnych barw.Radny (którego personaliów Radio Zet nie podało) składa też propozycję załatwienia pracy dla radnej, a także jej córki. Dlaczego przedstawiciel PiS był skory do składania tak ryzykownych propozycji? Zwerbowanie jednej radnej sprawiłoby, że Radwan straciłaby przewagę w Radzie Miasta na rzecz PiS.Radnej z klubu wspierającego burmistrz Elżbietę Radwan grozi wygaśnięcie mandatu. Spóźniła się bowiem dwa dni ze złożeniem mandatu ławnika. Zgłosił się do niej samorządowiec z konkurencyjnego PiS.– A co byś chciała? Wiceprzewodniczącą rady? – pytał w nagraniu, do którego dotarł reporter Radia Zet. Radny PiS miał domagać się, aby kobieta wzięła zwolnienie lekarskie i nie przyszła na posiedzenie 28 marca, kiedy miały być głosowane uchwały złożone przez burmistrz Radwan.– Przewodniczącego, to raczej to chyba nie bardzo. Wice to tak. (...) Ale my Ci chcemy pomóc, bo jesteś tutaj potrzebna i chcemy Ci pomóc ze wszelkich sił. Jeszcze raz. U Wojewody nikt Ci niczego nie załatwi, nie obroni Cię nikt, oprócz nas. (...) Lepiej być radną w innej grupie, jak nie być radną w żadnej grupie – kontynuował.Jednak, jak podaje Zetka, samorządowiec PiS był w błędzie. Wojewoda zdążył już bowiem wystosować pismo do Rady Miasta o wyjaśnienie informacji dotyczących między innymi radnej.źródło: Radio Zet