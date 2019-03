To już prawdziwa wiosna? Na weekend synoptycy przewidują do 20 stopni Celsjusza

W najbliższy weekend w Polsce może być nawet 20 stopni Celsjusza. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ygląda na to, że wtorkowa burza śnieżna była ostatnim atakiem zimy w Polsce. Już w najbliższy weekend temperatury w całym kraju mają być iście wiosenne. W sobotę na Dolnym Śląsku można spodziewać się nawet 20 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też słońca.Tych, którzy mają już dość zimna, chmur i marzą tylko o tym, by na dobre pożegnać zimę – z pewnością ucieszy najświeższa prognoza pogody . Według synoptyków najbliższy weekend zaskoczy Polaków niemal letnimi temperaturami. W całym kraju ma być od 15-16 stopni Celsjusza, miejscami słupek rtęci sięgnie nawet 20 stopni.Wszystko za sprawą wyżu znad Wielkiej Brytanii i Irlandii , kierującego masy ciepłego powietrza na wschód Europy. To właśnie ten wyż ma przepędzić znad Polski chmury, więc nie dość, że w najbliższych dniach będzie ciepło, to jeszcze nie powinno zabraknąć słońca.To nie koniec dobrych wiadomości. Długoterminowa prognoza pogody zakłada, że kwiecień będzie cieplejszy niż zazwyczaj. Średnie temperatury dla Warszawy mają wynosić około 9-10 stopni Celsjusza. To o 1-2 stopni więcej, niż wynosiła w latach ubiegłych.żródło: Accuweather