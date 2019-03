Ojciec Rydzyk skrytykował TVP. Nie zgadniecie, co mu się nie spodobało

Ojciec Tadeusz Rydzyk dopatrzył się w TVP nieporządanych treści. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

jciec Tadeusz Rydzyk był gościem we własnym Radiu Maryja. Jako ekspert wypowiadał się na temat edukacji seksualnej. Rozmowa zeszła w pewnym momencie na Telewizję Polską i media publiczne. Ojciec Rydzyk zwrócił uwagę na pokazywane tam treści, do których ma spore zastrzeżenia.Gość "Aktualności dnia" Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk krytycznie podchodzi do edukacji seksualnej. Pytany o opinię na jej temat stwierdził, że jest ona dopasowana obecnie do ideologii marksistowskiej i ma swoją ciągłość wywodzącą się z rewolucji seksualnej w USA.– To wszystko służyło rozpasaniu młodych właśnie w tej dziedzinie, bo jak w tej dziedzinie człowiek jest rozpuszczony, to może mieć później kłopoty przez całe życie – mówił Rydzyk.Jego zdaniem edukacja seksualna dzieci to deprawacja, która przeradza je potem w przestępców i morderców. Ale to nie wszystkie rewelacje, którymi redemptorysta podzielił się ze słuchaczami jego radia. Ojciec Rydzyk nawiązał też do osób LGBT, których promocji dopatrzył się w... telewizji publicznej.– Pytanie jest o to, jaki oni model rodziny w filmach przedstawiają, ile jest tam różnych homoseksualnych scen. (...) Podejmowałem próby, żeby jakoś ten problem zasygnalizować, ale nic nie zrobili w tej dziedzinie. Działajmy tak, żeby telewizja publiczna rzeczywiście była telewizją polską – powiedział ojciec Rydzyk.Przypomnijmy, że redemptorysta wypowiadał się ostatnio o mediach w innym kontekście. Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nawoływał, żeby dziennikarze przestrzegali etyki zawodowej . Nie da się ukryć, że swoje słowa kierował też do TVP źródło: Radio Maryja