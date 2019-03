Chciałbym, żeby polski zespół nakręcił kiedyś taki teledysk. Rammstein wydał coś, o czym będzie mówić się długo

W teledysku do "Deutschland" zespół nie bierze jeńców • Kadr z YouTube / Rammstein Official

eśli słyszymy o Rammsteinie w mediach niemuzycznych, to zwykle nazwa zespołu pada w kontekście skandalu. Tak było też z teledyskiem do piosenki "Deutschland", w którym muzycy rzekomo mieli profanować pamięć o Holocauście. Przypuszczenia okazały się stanowczo niesłuszne, bo dostaliśmy majstersztyk pod względem formy, a także treści.

Rammstein rozgrzał wszystkich do czerwoności na krótko przed premierą. W krótkiej zapowiedzi członkowie zespołu prezentują się w roli ofiar Holocaustu - są w charakterystycznych pasiakach, z zawiązanymi na szyjach sznurami. Nic dziwnego, że teaser wywołał kontrowersje.



– Tym filmem zespół przekroczył granicę. Trywializacja i przedmiotowe potraktowanie Holokaustu, które pokazano w klipie to duża nieodpowiedzialność – powiedziała Charlotte Knobloch, była przewodnicząca Centralnej Rady Żydów w Niemczech. – Myślę, że to profanacja i niesmaczne wykorzystanie wolności artystycznej – dodaje Felix Klein, komisarz do spraw antysemityzmu w niemieckim rządzie.



Rammstein pokazał m. in. katastrofę sterowca "Hindenburga" • Screen z YouTube

W klipie jest pełno odwołań do mniej znanych wydarzeń z historii • Kadr z YouTube

Germania obecnie stanowi poetycką nazwę i alegorię Niemiec • Screen z YouTube

Żołnierzy I i II WŚ zagrali polscy aktorzy • Screen z YouTube

"Deutshland" Fragment utworu Rammsteina Ja (ty masz, ty masz, ty masz, ty masz)

Nie chcę nigdy cię opuścić (wiesz, wiesz, wiesz, wiesz)

Mogę cię kochać (kochać, kochać, kochać, kochać)

I chce cię nienawidzić (nienawidzić, nienawidzić, nienawidzić, nienawidzić)

Przyjmij, rozważ

Zastosuj, podaj

Niespodzianka, zasadzka

Niemcy, Niemcy ponad wszystkich

Niemcy - moje serce w płomieniach

Chcę je kochać i przeklinać

Niemcy - zimny oddech

Tak młody, a jednak tak stary

Niemcy - twoja miłość

Jest przekleństwem i błogosławieństwem

Niemcy - moja miłość

Nie mogę sięich wyrzec

Niemcy!

Teledysk jest pełen prowokacyjnych scen • Screen z YouTube

Temat Holocaustu faktycznie został poruszony w pełnej wersji teledysku "Deutschland", ale w zupełnie innym kontekście. Całość trwa niemal 10-minut i można śmiało nazwać go filmem krótkometrażowym. To po prostu trzeba zobaczyć.Parafrazując Siarę z Kilera: "Mają rozmach". To pierwsze co nasuwa się na myśl, gdy oglądamy "Deutschland". Kostiumy, praca kamery, efekty komputerowe. Wszystko to wygląda jak wysokobudżetowy blockbuster z Hollywoodu. O czym jest sam teledysk? Krótko mówiąc: o trudnej historii Niemiec. I bynajmniej jej nie gloryfikuje.Oprócz wspomnianego odwołania do obozów koncentracyjnych, widzimy sceny palenia na stosie, współpracę Kościoła z nazistami, palenie książek , krwawe krucjaty i kanibalizm , eksperymenty na zwierzętach, Zimną Wojnę, a nawet nawiązanie do hiperinflacji z lat 1919–1923. A to tylko niektóre występujące w klipie niechlubnych wydarzeń z dziejów naszych zachodnich sąsiadów.Przez cały teledysk przewija się postać Germanii, która rozjuszyła niektórych widzów narzekających na zbytnią poprawność polityczną - wystarczy jednak przyjrzeć się jej kolorowi skóry, szacie i koronie. Myślę, że nieprzypadkowo nawiązują do barw flagi Niemiec. Takich "smaczków" jest więcej i nic tu nie jest przypadkowe.Gdzie zatem te całe kontrowersje? Mnie osobiście mocno zaskoczyła obsada. W role żołnierzy I i II Wojny Światowej wcielili się... Polacy. Trzeba przyznać, że to osobliwy ukłon w stronę naszych rodaków. Przekaz Rammsteina jest naprawdę mocny, wyraźny i bez refleksji się nie obejdzie.W utworze pisanym od serca zespół nawiązuje do swoich piosenek (słyszymy znane " Du Hast " i motyw z " Sonne "), ale i do " Pieśni Niemiec ", która zaczynała się od budzących złe skojarzenia: "Deutschland, Deutschland über alles" (obecnie pierwsza i druga zwrotka nie wchodzą w skład oficjalnego hymnu - z wiadomych względów). Słowa cytowane donośnym głosem Tilla Lindemanna - porażają, nawet jeśli alles zmienione jest na allen (wszystkich).Tekst "Deutschland" jest równie ujmujący, co sam teledysk. Wyczytujemy z niego silne, skrajne emocje targające podmiotem lirycznym. Możemy się domyślić, że bycie wrażliwym Niemcem to niełatwa sprawa w dzisiejszych czasach.Pełen tekst utworu znajdziecie pod tym linkiem Czy Niemcom jest wstyd za poczynania swoich przodków? A może są na to zbyt dumni? To pytania, które wiszą w powietrzu po obejrzeniu tego klipu.Amerykanie regularnie rozliczają z trudną przeszłością w dziełach kultury, które często trafiają do masowej publiki na całym świecie. W Polsce zwykle takie wyjście przed szereg kończy się fatalnie (niedawny casus " Pokłosia "). U nas każdy, kto wyciąga brudy z burzliwych losów Polski, jest nazywany zdrajcą i antypolakiem.Dlatego tak bezpośredni teledysk Rammsteina zszokował ludzi na całym świecie (w niecały dzień ponad 6 mln wyświetleń). Muzycy nie przepraszają w nim za decyzje swoich dziadków, bo nie mieli na nie wpływu. Mają za to świadomość swojej historii i przypominają o niej, by już nigdy takie zbrodnie się nie powtórzyły. Boli ich okropna przeszłość, ale kochają swój kraj. Ta pełna konfliktów postawa jest przykładem zdrowego patriotyzmu.