PiS-owski wojewoda psuje Dulkiewicz obchody. Przyznał wyłączność "Solidarności"

Aleksandra Dulkiewicz planowała debatę samorządowców w rocznicę częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Wojewoda pomorski przyznał wyłączność stoczniowej Solidarności. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ebata samorządowców na pl. Solidarności w Gdańsku, która miała uświetnić obchody 4 czerwca prawdopodobnie nie odbędzie się. Planował ją jeszcze Paweł Adamowicz. Bo wyłączność od wojewody Dariusza Drelicha do zorganizowania tam uroczystości dostała stoczniowa "Solidarność".Debatę wokół Pomnika Poległych Stoczniowców zaplanowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz . Zapowiadała organizację samorządowych obchodów częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 r. Jednak wyłączność otrzymała Solidarność. Potwierdził to w rozmowie z Radiem Gdańsk lider stoczniowej "S" Karol Guzikiewicz.Łącznie "Solidarność" dostała wyłączność na organizację uroczystości na Placu Solidarności i przy Pomniku Poległych Stoczniowców 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada przez najbliższe 3 lata, począwszy od tego roku."'Solidarność' postanowiła cwaniackim ruchem, do spółki z wojewodą, zepsuć obchody 4 czerwca w Gdańsku i nie pozwolić na zrealizowanie tego o co prosił Paweł Adamowicz. Brak mi słów... Miało być święto wolności, będzie Karol Guzikiewicz z kwiatami. Może właśnie na to zasługujemy" – skomentował Maciej Bąk, trójmiejski reporter Radia Zet.Na rocznicy obchodów 4 czerwca ma pojawić się między innymi Donald Tusk i czołowi politycy opozycji. Niedawno Aleksandra Dulkiewicz pokazała oficjalne logo uroczystości . Nawiązuje do historycznej czcionki "Solidarności" z lat 80.źródło: Radio Gdańsk