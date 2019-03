4 czerwca "zaklepany" dla "Solidarności". Dulkiewicz bez ogródek powiedziała, o czym świadczy decyzja wojewody

Aleksandra Dulkiewicz oceniła jako skandaliczną decyzję wojewody o wyłączności przyznanej stoczniowej "Solidarności" na obchody 4 czerwca na pl. Solidarności. • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

ojewoda pomorski przyznał stoczniowej "Solidarności"wyłączność na obchody 4 czerwca przy Pomniku Poległych Stoczniowców. Debatę samorządowców przy symbolicznym okrągłym stole w rocznicę częściowo wolnych wyborów chciał zorganizować jeszcze Paweł Adamowicz. Jego plany kontynuowała Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska w emocjonalnym wystąpieniu skomentowała decyzję wojewody.– Dzisiaj ze strony internetowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej mogliśmy się dowiedzieć o – nie boję się użyć tego słowa – skandalicznej decyzji wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha – powiedziała prezydent Gdańska w wystąpieniu na pl. Solidarności – Panie wojewodo, (…) apeluję o to, żeby był pan urzędnikiem państwowym przestrzegającym prawa, a nie kacykiem politycznym działającym na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości – apelowała Dulkiewicz.Odniosła się jeszcze do wypowiedzi lidera stoczniowej "Solidarności" Karola Guzikiewicza, który poinformował o decyzji. – Język, którego używa Karol Guzikiewicz, język wykluczenia, język nienawiści – przykro, że muszę to powiedzieć, ale doprowadził do wielkiej tragedii, która miała miejsce 13 stycznia na Targu Węglowym. Wtedy zginął Paweł Adamowicz – mówiła.– Oczywiście zapraszamy wszystkich: mieszkańców i samorządowców, przed pomnik na godz. 10 na złożenie kwiatów. Nie wyrażamy jednak zgody na na żadne wystąpienia polityczne. Nie będziemy tego akceptować – komentował decyzję wojewody Karol Guzikiewicz, lider związkowców ze stoczni i radny PiS sejmiku pomorskiego. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski , przyznał wyłączność na organizację uroczystości zakładowej Solidarności ze Stoczni Gdańskiej nie tylko 4 czerwca. Związkowcy będą mogli organizować obchody na pl. Solidarności i przy Pomniku Poległych Stoczniowców także 10 kwietnia, 3 maja, 3 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada przez trzy kolejne lata.Na rocznicy obchodów 4 czerwca ma pojawić się między innymi Donald Tusk i czołowi politycy opozycji. Niedawno Aleksandra Dulkiewicz pokazała oficjalne logo uroczystości . Nawiązuje do historycznej czcionki "Solidarności" z lat 80.źródło: Trójmiasto.pl