Sekielski ujawnił, ile teraz waży. Osiągnął duże efekty w zaledwie kilka tygodni

ziennikarz Tomasz Sekielski już od ponad miesiąca intensywnie się odchudza. Ma z czego, gdyż w pewnym momencie – a dokładnie w tłusty czwartek – ważył ponad 185 kg. Wtedy powiedział sobie: dość. Przeszedł na specjalną dietę i ćwiczy. I widać już pierwsze efekty.Jak pokazał na Instagramie, w kilka tygodni zrzucił 8 kilogramów. Jego waga pokazała 177,1 kg. O program ćwiczeń i dietę dziennikarza dba były prezenter TVN, a także zapalony thriatlonista, Łukasz Grass. Sekielski ogłosił walkę z nadwagą kilka tygodni temu na Instagramie. Stwierdził w tłusty czwartek, że ma ostatnią szansę na odchudzanie ze względu na swój wiek. Odmówił sobie wtedy pożegnalnego pączka. Już na samym początku problemem okazało się znalezienie odpowiedniej wagi. Tę musiał sprowadzić z Podlasia.W ramach zmagań z nadwagą prowadzi vloga, na którym opowiada o postępach. Opublikował choćby Instastory z wizyty na basenie, gdzie pojawił się o 6:30 rano.– Po tygodniu ćwiczeń na basenie czuję olbrzymią różnicę. Sam czuję, że jest większa wydolność, że więcej mogę, sprawniej się zacząłem ruszać. A co to będzie za pół roku, a co to będzie za rok, jak będę tracił wagę? W weekend ważenie – mówił na nagraniu.