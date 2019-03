Pawłowicz się zagotowała i odpowiedziała Biedroniowi "poniżej pasa". Bo zaatakował Kościół

Krystyna Pawłowicz bezpardonowo zaatakowała Roberta Biedronia, odnosząc się do jego orientacji seksualnej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

obert Biedroń od zawsze krytycznie wypowiada się o klerze. Chodzi nie tylko o skandale pedofilskie, ale także o rozdział państwa i Kościoła, co postuluje jego partia. W tym tonie polityk mówił w "Wydarzeniach i Opiniach" w Polsat News. Odpowiedziała mu krótko Krystyna Pawłowicz.– To jest patologia. Teologii niech uczą tam, gdzie jest ich miejsce. Powinien być rozdział państwa od Kościoła – tłumaczył lider Wiosny na antenie Polsat News . Po czym dodał: "nie rozumiem, dlaczego w 2019 r. mamy wydawać pieniądze na nauczanie o aniołkach i diabłach".Tego nie wytrzymała Krystyna Pawłowicz i wystosowała krótką ripostę na Twitterze. "A rozumie pan, że z dwóch facetów nie będzie dzidziusia?" – odniosła się do orientacji seksualnej Biedronia.W innym piątkowym tweecie Pawłowicz niespodziewanie wypowiedziała się negatywnie o wyborcach PiS . Posłanka wyraziła obawy, że szczególnie ci z małych miast zostaną w domach, a wykorzystają to ci z dużych ośrodków (w domyśle sympatycy Koalicji Europejskiej), którzy pójdą na wybory."Nie dajmy się uśpić korzystnym dla PIS sondażom. Jak do nas ankieter przyjdzie lub zadzwoni - bierzemy udział w sondzie. Ale gdy już są wybory i trzeba pójść dać głos do urny to wielu popierającym, szczególnie z małych miast już się nie chce do lokalu wyborczego iść. Miasto pójdzie i załatwi nas" – napisała na Twitterze.źródło: Polsat News