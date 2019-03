Englert pokłada wielkie nadzieje w córce. Będzie studiowała aktorstwo w Nowym Jorku

Córka Jana Englerta dostała się na studia aktorskie w Nowym Jorku. • Fot. Instagram / Helena Englert

Bartosz Świderski

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

órka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny ma już za sobą występy w filmie "Układ zamknięty", czy w serialu TVN "Diagnoza". Rodzice Heleny postanowili jednak jeszcze lepiej zadbać o karierę aktorską 19-latki i wysyłają ją na prestiżowe studia.Na Instagramie 19-letniej Heleny Englert czuć bogactwo. Zdjęcia z wakacji w Afryce, wypadów do Londynu, czy do Trydentu wypełniają konto młodej aktorki. Widać, że rodzice – Jan Englert i Beata Ścibakówna – chcą zapewnić swojej najmłodszej córce jak najlepsze wspomnienia z młodości.Jednak para słynnych aktorów poświęca również wiele uwagi (a także pieniędzy) właściwej edukacji Heleny. Stąd decyzja o tym, że nastolatka wyjedzie na studia aktorskie w Nowym Jorku.– Helena właśnie została studentką szkoły teatralnej w jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie - New York University Tisch School of the Arts – poinformowała Beata Ścibakówna.Tym samym do kursów aktorstwa, które Helena robiła w Hollywood i Londynie, dołączy edukacja w szkole, która wychowała m.in. Martina Scorsese, Jima Jarmuscha, Lady Gagę czy Spike'a Lee.Źródło: pudelek.pl