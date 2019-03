"Desperacki atak przeciwko mnie". Zalewska odpowiada Schetynie. Przeciwko Nowackiej kieruje sprawę do sądu

"Desperacki atak Grzegorza Schetyny podczas partyjnej konwencji PO we Wrocławiu, skierowany przeciwko mnie" – odpowiada min. Anna Zalewska. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

zefowej MEN nie spodobały się wystąpienia polityków opozycji we Wrocławiu, którzy ostro skrytykowali jej start w wyborach do PE i stan polskiego szkolnictwa. a także wspomnienie afery PCK. – Pani Zalewska nie da rady uciec do Brukseli, bo po prostu Polacy jej nie wybiorą. My najpierw rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły – mówił Grzegorz Schetyna. Anna Zalewska szybko zareagowała.Schetyna mówił, że polskie szkolnictwo to dziś chaos i upadek, że PiS doprowadził szkoły na skraj przepaści i "nic dalej do nich nie dociera".Ostre słowa padały z ust Grzegorza Schetyny w mateczniku Anny Zalewskiej. Konwencja PO odbyła się we Wrocławiu, a szefowa MEN ma być przecież jedynką na liście PiS w wyborach do PE. – Dzisiaj bardzo wyraźnie mówimy "to nie przejdzie", Polacy są mądrzy, nie doceniacie ich, pani Zalewska nie da rady uciec do Brukseli, bo po prostu Polacy jej nie wybiorą – mówił Schetyna. Tu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu PO zgłosi wobec niej w Sejmie wniosek o wotum nieufności.Jego słowa spodobały się internautom.Ale nie minister Zalewskiej. W oświadczeniu przesłanym PAP stwierdziła: "Desperacki atak Grzegorza Schetyny, skierowany przeciwko mnie i zmianom wprowadzonym dzięki reformie edukacji, świadczy o słabości przewodniczącego PO i jego zaplecza partyjnego".Trafne podsumowanie tego, co dzieje się w polskim szkolnictwie, minister Zalewska odebrała jako dowód, że PO nie ma nic do zaoferowania Polakom. "Ma im do zaoferowania jedynie agresję i polityczny atak" – pisze w oświadczeniu, które cytujemy za Interia.pl. Szefowa MEN zarzuciła też Grzegorzowi Schetynie brak odwagi. Wspomniała aferę PCK i pozew, który skierowała przeciwko niemu do sądu, a on nie pojawił się na rozprawie. "To nic innego, jak tchórzostwo ze strony Grzegorza Schetyny i ucieczka przed prawdą!" – stwierdziła.Do problemów, z którymi borykają się szkoły, w tym oświadczeniu jednak się nie odniosła.Odniosła się za to do słów Barbary Nowackiej, również wypowiedzianych we Wrocławiu. – Po ponad trzech latach możemy Annie Zalewskiej powiedzieć: wara od naszych dzieci i wara od polskiej szkoły – mówiła liderka Inicjatywy Polskiej. Wspomniała również o aferze PCK, na co min. Zalewska stwierdziła, że Nowacka dopuściła się powielania kłamstw i snucia kolejnych insynuacji". "W związku z tym w poniedziałek kieruję przeciwko pani Nowackiej sprawę do sądu"– napisała w oświadczeniu.